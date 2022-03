Ils avaient promis de contre-attaquer et de punir Vladimir Poutine s'il continuait son offensive en Ukraine. Le groupe de hackers Anonymous a réussi à prendre le contrôle de différents médias russes contrôlés par le Kremlin afin de diffuser des images de la guerre menée par Vladimir Poutine sur le territoire ukrainien.

Comme le montrent des images diffusées sur le compte Twitter d'Anonymous, pendant un court instant, plusieurs chaînes de télévision, comme Russia 24, Channel One et Moscow 24, mais aussi les services de streaming Wink et Ivi ont passé des images de la guerre. Le but, évidemment, de cette opération était de montrer aux Russes les réelles images de ce qu'il se passe en Ukraine, puisque le début du conflit, Vladimir Poutine affirme que la Russie mène une opération de désarmement chez son voisin.

Dans un communiqué, Anonymous a revendiqué son acte, mais aussi fait passer un message au peuple Russe : "Cette guerre a été menée par le régime criminel et autoritaire de Poutine au nom des citoyens russes ordinaires. Russes, opposez-vous au génocide en Ukraine", ont écrit les pirates informatiques.