"Agréablement déçu", Philippe Caverivière revient sur le mondial 2022 au Qatar

BEST OF - Spéciale Mondial au Qatar

"Agréablement déçu" par la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde au Qatar, Philippe Caverivière revient sur les positions de l'équipe de France dans la compétition. L'humoriste s’arrête notamment sur la décision d'Hugo Lloris de ne pas porter le brassard LGBT. " On veut que nos joueurs de football aient une vision en termes de diplomatie et de politique internationale, voire de théologie", soutient-il tout en rappelant la définition qu'il a du footballeur. " C'est un gars qui court vite en short, voilà pas plus", ajoute l'humoriste.

Pour Philipe Caverivière, on est en train de confondre, Olivier Giroud avec Jacques Attali et Hugo Lloris avec Jean D'ormesson, "est-ce qu'on a demandé à Stephen Hawking de nous faire un retourner acrobatique sur la surface ? Non, chacun sa spécialité ", insiste le chroniqueur. "Moi, je suis team Hugo Lloris, je comprends qu'il faut respecter les coutumes des locaux, puis si on autorise le brassard LGBT, si on commence à traiter les gays comme des personnes à part entière, après on ne sait pas ce qui peut se passer," poursuit-il.

En ce qui concerne le boycott de ce mondial, l'humoriste se dit de moins en moins convaincu. " Je devais boycotter le mondial, mais plus la compétition avance, moins j’ai de convictions, je me Hugo Llorise, à partir des quarts de finale, les droits des femmes et des gays, je n'en ai plus rien à foutre", conclut-il avec humour.

