Chemins d'écrivains : Jean d'Ormesson en Corse

L'écrivain et académicien Jean d'Ormesson est décédé le 5 décembre 2017, à la suite d'une crise cardiaque à son domicile de Neuilly (Hauts-de-Seine), précisait sa fille, l'éditrice Héloïse d'Ormesson.

En juillet 2017, l'écrivain se confiait à RTL sur son chemin d'écrivain en Corse, à Saint-Florent. L'académicien passait ses étés en toute discrétion dans la propriété familiale de la baie de Saint-Florent au nord de l'île. Une discrétion que Jean d'Ormesson avait acceptée de rompre exceptionnellement, le temps d'évoquer sa passion pour la Méditerranée et l'île de beauté. "Depuis que je suis en Corse, je voyage évidemment beaucoup, parce que c'est quand même un endroit d'une beauté extraordinaire".

L'écrivain était installé en face de Saint-Florent, au milieu de jardins de grande beauté. Il préférait le maquis : "Ce maquis sent évidemment si bon. Napoléon disait qu'en bateau il reconnaissait de très loin l'odeur de la Corse." Ce paysage réunit surtout les trois choses que l'écrivain a régulièrement louées dans ses livres, y compris dans Guide des Égarés : l'air, la lumière et l'eau : "L'air ici est peu pollué, j'ai follement aimé le soleil et évidemment j'ai aimé la mer à la folie, et surtout à peu près exclusivement la Méditerranée. Quand on dit 'notre mer', c'est vraiment ce que je ressens. Nous sommes inséparables de cette mer", confiait-il.