8 août : Nixon démissionnait de son poste de président à cause du Watergate

8 août 1974 : Nixon démissionnait de son poste de président à cause du Watergate

Ce jour-là, Léon Zitrone commençait le journal télévisé avec l'information de la démission du président Richard Nixon. Une heure d'antenne était réservée, "conséquence directe de l'affaire Watergate".

Le président Républicain, seul dans le bureau oval, annonce qu'il s'en va. Cette prise de parole survient deux ans après le début du scandale du Watergate, où il avait placé des micros dans l'immeuble de ses opposants politiques, qui étaient dans l'immeuble du nom de Watergate.

Plusieurs autres présidents ont failli y passer, mais seul Nixon a démissionné. Tout le monde se souvient de Bill Clinton en janvier 1998, avec l'affaire Levinski. Il avait couché avec la femme de ménage de la Maison-Blanche, tout en lui disant de nier leur relation, alors qu'il était marié.

Un autre cas, encore plus particulier, est celui de Donald Trump, seul et unique président visé par deux procédures d'impeachment pour la potentielle ingérence russe pendant la campagne présidentielle de 2016 puis par la prise du Capitole. Seulement, pas moins de 67 voix sur 100 étaient nécessaires, et cette "supermajorité" n'a pas été atteinte.

Le 8 août 1974 reste donc une date unique dans un pays qui a la même Constitution depuis 1776.

