4 août : la doyenne de l'humanité, Jeanne Calment, s'en allait

Jeanne Calment est une femme qui a connu près de 17 présidents de la République, a vécu l'apparition de l'aviation lorsqu'elle était adolescente et était âgée de vingt ans au moment de l'invention du cinématographe par les frères Lumières.

La doyenne de l'humanité a vécu des changements majeurs à travers l'histoire. Son secret ? Elle l'avait confié à RTL pour ses 117 ans : "Le je-m'en-foutisme et puis une sacrée volonté. Je fais ce que je veux, et on ne me fait pas faire ce que je ne veux pas".

Au total, 30.000 centenaires vivent sur le sol français, soit trente fois plus qu'il y a cinquante ans. L'Hexagone est le pays qui en compte le plus dans toute l'Europe. Certains, comme Robert Marchand, affirment avoir "usé de tout, mais abusé de rien", alors que d'autres prônent... le guignolet, célèbre liqueur de cerises.

En couple, l'homme a dix fois plus de chances de voir la centaine. Comme quoi, c'est peut-être bien l'amour qui fait tenir le coup.

