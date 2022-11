11 novembre : pourquoi le Soldat inconnu n'a pas été choisi par hasard

Nous sommes le 11 novembre. On commémore donc l'armistice de la Guerre 14-18 et à cette occasion, on vous explique pourquoi le Soldat Inconnu n’a pas été choisi par hasard. Déjà notre Soldat Inconnu, on ne le célèbre que depuis 1920. En plus cette idée ne vient pas de nous. Ce sont les Anglais qui tirent les premiers, annonçant qu’à l’automne, ils vont rendre hommage à un de leurs soldats inconnus morts au combat. Tollé général en France !

La sempiternelle rivalité franco-anglaise. Notre gouvernement décide donc de monter l’opération "Soldat inconnu" à la va-vite. Objectif : être prêt le 11 novembre. Sauf qu’on est le 3 ! On décide donc d’exhumer 9 corps de soldats français morts sur le Front et dont on n’a pas pu établir l’identité. Le 9 novembre, 8 cercueils arrivent à Verdun.

Pourquoi seulement 8… Parce qu’il y a un doute sur la nationalité d’un des cadavres. Ça la foutrait mal que le Soldat Inconnu français soit étranger. Le 10 novembre, il faut choisir. On confie cet honneur au caporal Auguste Thin, le plus jeune des soldats qui gardent les dépouilles.

Le difficile choix du Soldat Inconnu

À la base, le choix du Soldat Inconnu devait être fait par un collègue martiniquais jugé plus méritant. Sauf qu’il est tombé malade à quelques heures de la cérémonie. Donc Auguste Thin, c’est le plan B. On lui tend un bouquet d’œillets rouges et blancs qu’il doit déposer sur le cercueil de celui deviendra le Soldat Inconnu.

Bon il aurait pu faire "plouf plouf ça sera toi qu’on honorera !" Mais non. Une idée lui traverse la tête. Il appartient au 6ème corps et additionnant les chiffres de son régiment, le 132, 1+3+2, il obtient aussi le chiffre 6. Il décide donc de déposer la gerbe sur le 6ème cercueil qui se présente à lui. Il a choisi le Soldat Inconnu comme on fait sa grille de Loto en gros.

On appose alors une plaque "Le Soldat Français" et on le rapatrie aussitôt à Paris. L’honneur tricolore est sauf : le lendemain, le 11 novembre, au pied de l’Arc de Triomphe, on honore pour la première fois notre Soldat Inconnu. Les Anglais font la même chose au même moment à l’Abbaye de Westminster avec le leur. Le France-Angleterre pour le Soldat Inconnu se termine par un match nul. Et depuis 102 ans, des deux côtés de la Manche on joue les prolongations.

