"Elite" (Netflix) : 8 questions brûlantes à laquelle devra répondre la saison 3

publié le 22/02/2020

Les élèves de Las Encinas seront bientôt de retour sur Netflix. La plateforme de streaming a en effet dévoilé la date de diffusion de la saison 3 d'Elite dans une vidéo, où les héros et héroïnes défilent devant la caméra. Il faudra encore attendre jusqu'au 13 mars 2020 pour en savoir plus sur ces nouveaux épisodes de ce teen drama espagnol. Attention, si vous n'avez jamais regardé Elite ou pas encore fini la saison 2, la suite contient des spoilers.

Diffusée depuis 2018 sur Netflix, Elite suit le quotidien d'un groupe d'adolescents, liés dans la première saison, de près et de loin au meurtre d'une de leurs camarades, Marina (María Pedraza de La Casa de Papel). La première saison permet de découvrir avec des sauts dans le temps de découvrir l'identité du meurtrier de la jeune femme, alors que la police accuse Nano (Jaime Lorente de La Casa de Papel), le frère de Samuel (Itzan Escamilla), amoureux.

Rongé par la culpabilité d'avoir dénoncé son frère qu'il pense innocent, Samuel essaye dans la saison 2 de tout faire pour le sortir de prison et trouver le vrai meurtrier. À son enquête s'ajoutent les drames de ses camarades Lu (Danna Paola), Nadia (Mina El Hammani), Omar (Omar Shana), Carla (Ester Expósito), Guzmán (Miguel Bernardeau), Christian (Miguel Herrán) et Ander (Arón Piper). Avant de les retrouver, voici les questions dont les réponses sont les plus attendues pour la saison 3.

1. Polo va-t-il tomber pour le meurtre de Marina ?

C'est sûrement LA question la plus importante de cette future saison. Alors que Samuel, Guzmán et Carla arrivent à piéger Polo pour prouver qu'il a assassiné Marina, la police n'a pas d'autres choix que de le relâcher, faute de trouver l'arme du crime. Le trophée a en effet été récupéré par Cayetana qui la cache dans son placard chez elle. Comment nos héros et héroïnes vont-ils réussir à retrouver l'arme du crime ?

2. Où est passé Nano ?

Le grand frère de Samuel et amoureux de Marina a disparu de la circulation au cours de la saison 2. Incapable de prouver qu'il est innocent et voyant d'un très mauvais œil la relation de Samuel et Carla, Nano est rejeté par ses proches. Lorsque l'appartement familial est cambriolé, sa mère Pilar accuse son aîné à tort et le force à quitter la ville. Le jeune homme en fuite ignore donc probablement que Samuel a fait équipe avec Guzmán et qu'ils ont réussi à prouver, un moment, que Polo a bien assassiné Marina. Où est-il passé ? A-t-il quitté l'Espagne ou s'est-il simplement caché quelque part près de son frère ?

3. Christian reviendra-t-il au lycée ?

Tabassé par les hommes de main du père de Carla, Christian se retrouve à l'hôpital dans un très très mauvais état. Pour acheter son silence, le père de Carla lui paye sa rééducation dans une clinique privée en Suisse, évitant à ses parents de payer les frais et à Christian de révéler ce qu'il sait sur Carla et Polo, impliqués dans le meurtre de Marina. Reste à savoir si l'étudiant sera de retour au lycée, en forme et prêt à se venger de ce que lui a fait subir la famille de Carla. Mais comment réagira-t-il que Samuel, son meilleur ami, a aussi eu une relation avec "la marquise" ? Et n'essayera-t-il pas de tuer Polo en apprenant la vérité pour sauver l'honneur de Nano ?

4. Qui sont les nouveaux personnages ?

Apparus dans le teaser et les photos de la saison 3, ces deux nouveaux lycéens sont incarnés par l'acteur et musicien Leïti Sene, et Sergio Momo. Pour le moment, on sait que le premier incarner Yeray et le second Malick. Une autre photo promo de la saison 3 montre Carla dans les bras de Malick en arrivant à une soirée, sous les regards réprobateurs de Nadia et Lu.

5. Cayetana aura-t-elle des remords ?

Dans un twist final surprenant, Cayetana décide de sauver Polo de la prison, en cachant l'arme du meurtre. Un acte d'amour, mais aussi un renvoi d'ascenseur, puisque Polo lui a versé une importante somme d'argent pour rembourser tous les parents d'élèves de Las Encinas qu'elle a escroqué pendant la soirée de bienfaisance. Après toutes ces péripéties, la jeune femme regretta-t-elle d'avoir sauvé un meurtrier ? Va-t-elle se servir de l'arme pour manipuler Polo et obtenir tout ce qu'elle désire ? Et qu'en est-il de sa relation avec Lu ? La reine du lycée a révélé son secret lors de la soirée et lui ordonne de quitter le lycée.

6. Nadia et Guzmán vont-ils être en couple ?

Depuis le début d'Elite, ces deux-là ne font que se chercher, s'embraser puis se disputer. Jusqu'à ce que Nadia avoue ses sentiments au frère de Marina, qui lui avoue les siens. Mais l'amour de notre duo est loin d'être un fleuve tranquille. Ils sont filmés en plein ébats dans les vestiaires du lycée par Valerio, qui veut à tout prix détruire la relation de Lu et Guzmán. Nadia sait se défendre du slut-shaming, mais l'histoire de la vidéo remonte aux parents de la jeune femme, qui décide de prendre ses distances avec son aimé, le temps que les choses se calment. Les drames de l'année passée seront-ils oubliés pour leur permettre de s'aimer tranquillement ? Les fans retiennent leur souffle.

7. Omar et Ander auront-ils une relation stable ?

Entre les drames, l'Amour essaye de se frayer un chemin dans les couloirs de Las Encinas. Omar et Ander vivent désormais ensemble, depuis qu'Omar a été mis à la porte de chez lui par son père, en apprenant qu'il est gay. Omar essaye de gagner sa vie en tant que barman dans le club où se rend souvent notre bande de Las Encinas, et a arrêté de dealer. Mais, le jeune homme aspire à une relation meilleure avec Ander, qui n'a eu de cesse de le repousser, rongé par la culpabilité. Polo avait en effet confié à Ander qu'il était responsable de la mort de Marina, en lui faisant promettre de ne rien dire. Libéré de son secret, Ander sera-t-il maintenant un petit ami à la hauteur pour Omar ?

8. Valerio et Lu continueront-ils leur amour interdit ?

Demi-frère et soeur, Lu et Valerio entretiennent une relation incestueuse. Pour se venger de Lu, Valerio révèle la vérité à leur père qui veut les séparer en renvoyant Valerio chez sa mère. Mais, les photos de promo de la saison 3 montrent que le jeune homme est toujours étudiant à Las Encinas et donc proche de Lu. Samuel est au courant de leur amour incestueux, puisqu'il les a surpris lors d'une soirée. Mais gageons qu'il aura d'autres affaires à résoudre, avant de révéler leur secret.