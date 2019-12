publié le 18/12/2019 à 23:48

Le tournage de la série Netflix Arsène Lupin est définitivement bien lancé. Dans le rôle principal, on retrouve l'acteur français Omar Sy qui se faisait déjà une joie en 2018 de participer à cette production qu'il décrivait alors comme "une adaptation moderne et inattendue".

Les choses sérieuses ont commencé depuis quelques semaines pour le héros d'Intouchables qui a pu étrenner son nouveau costume de gentleman cambrioleur. Netflix a d'ailleurs révélé ce mercredi 18 décembre la première photo d'Omar Sy dans la peau du personnage d'Arsène Lupin.

La série sera composée de dix épisodes de 52 minutes et les trois premiers seront réalisés par Louis Leterrien (Insaissables, Le Transporteur 1 et 2). Le tournage se déroule à Paris. Omar Sy joue aux côtés d'Hervé Pierre de la Comédie Française, Nicole Garcia (Celle que vous croyez), Clotilde Hesme (Chocolat), Ludivine Sagnier (The New Pope), Antoine Gouy (Budapest) mais aussi Shirine Boutella (Papicha) et Soufiane Guerrab (La vie Scolaire).

Arsène Lupin a changé.

Ça tourne...

Prochainement sur @NetflixFR pic.twitter.com/gmz5sXbw7B — Omar Sy (@OmarSy) 18 décembre 2019