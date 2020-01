Ghibli sur Netflix : quels films seront diffusés et à quelles dates ?

publié le 29/01/2020 à 21:00

C'est une immense nouvelle pour les amateurs de cinéma d'animation japonais puisque la totalité des productions des studios Ghibli vont débarquer dans le catalogue Netflix. Une nouvelle qui a fait l'effet d'une petite bombe sur les réseaux sociaux où les mots "Merci Netflix" et "Ghibli" sont rapidement devenus viraux.

Reste à savoir quels sont les films qui seront disponibles sur la plateforme de streaming et quand. Netflix va rendre accessibles les 21 films réalisés par le studio fondé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata en 1985. Sont exclus de cette liste les courts métrages comme Monomon l'araignée d'eau ou Mei et le Chatonbus. La Tortue rouge, film coproduit par Ghibli en 2016, prix spécial Un Certain regard à Cannes en 2016, ne sera pas proposé.

À partir du 1er février 2020 : Le Château dans le Ciel (1986), Mon voisin Totoro (1988), Kiki la petite sorcière (1989), Souvenirs goutte à goutte (1991), Porco Rosso (1992), Je peux entendre l'océan (1993), Les Contes de Terremer (2006).

À partir du 1er mars 2020 : Nausicaä de la Vallée du Vent (1984), Princesse Mononoké (1997), Mes voisins les Yamadas (1999), Le Voyage de Chihiro (2001), Le Royaume des Chats (2002), Arrietty, le petit monde des chapardeurs (2010), Le Conte de la princesse Kaguya (2013).

À partir du 1er avril 2020 : Pompoko (1994), Si tu tends l'oreille (1995), Le Château Ambulant (2004), Ponyo sur la falaise (2008), La colline aux coquelicots (2011), Le vent se lève (2013), Souvenirs de Marnie (2014).

Les studios japonais avaient toujours privilégié les sorties au cinéma et les ventes de cassettes, DVD et Blu-ray pour diffuser leurs films. Après des années à faire de la résistance, c'est finalement Netflix et son grand nombre d'abonnés qui a convaincu Ghibli.



"À notre époque, il y a de nombreuses manières de faire découvrir nos films. Nous avons écouté nos fans et avons pris la décision définitive d'offrir notre catalogue en streaming. Nous espérons que les spectateurs du monde entier seront heureux de découvrir le monde des studios Ghibli ainsi", a déclaré le producteur Toshio Suzuki dans un communiqué.