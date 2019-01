publié le 30/01/2019 à 20:43

"Ma vie commence seulement maintenant. C'est plus beau que tout (...) Aujourd'hui, j'ai découvert, grâce à Macha, comment on vit, pas chaque minute, mais chaque millième de seconde, chaque parole, chaque regard, chaque sourire". Dans l'émission Le Divan de Marc-Olivier Fogiel, Michel Legrand avait livré une splendide déclaration d'amour à celle qu'il avait épousée en septembre 2014, à l'âge de 82 ans.



Quatre jours après la disparition de Michel Legrand, Macha Méril se confie au micro de RTL. "Je ne serai plus tout à fait la même. C'est très étrange car, c'est comme si je commençais une autre vie. Une nouvelle vie qui ressemblera beaucoup à la précédente mais qui sera peut-être encore plus chargée, plus importante", explique-t-elle.

L’actrice française assure même être chargée d'une "mission" depuis la mort de son époux. "Peut-être qu'il m'a choisie car je serais une bonne veuve. Dans le sens où j'étais une femme qui comprenait son oeuvre, son travail, dit-elle. Je pense qu'à l'âge où nous nous sommes connus, il cherchait probablement quelqu'un qui prolongerait ce qu'il a fait et ce qu'il est".

Une mission importante tant l'oeuvre de Michel Legrand a marqué de nombreuses générations. "J'espère être une veuve qui remplira ce qu'il désire", poursuit-elle.



Il faut dire que Michel Legrand et Macha Méril se vouaient un amour inconditionnel. "Il m'a dit 'tu es mon grand amour'", confie-t-elle, très émue en racontant les derniers instants de la vie du compositeur. "Je voyais bien que c'était la fin, mais il a été conscient jusqu'au bout. Il a eu des grands moments de lucidité et d'éclaircies pendant lesquels tout le temps il se tournait vers moi", raconte-t-elle.