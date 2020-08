VIDÉO - "Plan Coeur" (Netflix) : un épisode spécial "Plan Confiné.e.s" annoncé

publié le 24/08/2020 à 14:20

La team de Plan Cœur est bientôt de retour. Netflix a dévoilé la bande-annonce d'un épisode spécial confinement et coronavirus, qui sera disponible le 26 août prochain, intitulé Plan Coeur : Plan Confiné.e.s

Comme on peut le découvrir dans la bande-annonce, la joyeuse bande de potes d'Elsa (Zita Hanrot), Charlotte (Sabrina Ouazani), Émilie (Joséphine Draï), Jules (Marc Ruchmann), Antoine (Syrus Shahidi), Roman (Yvan Naubron), Matthieu (Tom Dingler) et Maxime (Guillaume Labbé) font face au confinement comme ils et elles peuvent.

Émilie est partie à la campagne chez sa grand-mère et attend impatiemment l'arrivée de leur team, mais, vous vous en doutez, rien ne se passe comme prévu. Elsa et "Julio" restent confinés chez eux, tandis que Charlotte est terrorisée par le virus et les microbes, alors qu'Antoine bosse comme un dingue à l'hôpital. Tout cela agrémenté de pizzas, plat préféré d'Elsa, Charlotte et Émilie, de gâteaux préparés pendant le confinement et de mises en place de "systèmes D" pour prendre soin des autres.