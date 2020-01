publié le 08/01/2020 à 17:08

Que se passerait-il si, du jour au lendemain, les joueurs d'une équipe de foot d'une petite ville du nord de la France ne pouvaient plus jouer et étaient remplacés... par leurs propres femmes ? Quels bouleversements cela entraînerait sur le terrain et dans leur vie ? C'est le postulat de départ de la nouvelle comédie de Mohamed Hamidi, réalisateur révélé en 2016 grâce à son deuxième film La vache.



Une belle équipe, c'est son nom, est porté par un casting féminin haut en couleur: Céline Sallette, Laure Calamy, Manika Auxire, Sabrina Ouazani... mais aussi par Alban Ivanov, Guillaume Gouix et Kad Mérad, surprenant dans le rôle de l’entraîneur prêt à tout pour faire vivre son petit club.

Invité de Stéphane Bern ce mercredi, Kad explique que c'est lui qui, en 2016 lors du Festival de l'Alpe d'Huez, a sollicité le premier Mohamed Hamidi afin que ce dernier lui écrive un rôle dans un prochain film: "J'avais adoré La Vache, comme tout le jury du Festival cette année là et je n'ai pas hésité à aller voir Mohamed pour lui dire que j'avais très envie de travailler avec lui !" Et lorsque le réalisateur a failli abandonner le film à cause d'un projet concurrent au sujet similaire (Comme des garçons, de Julien Hallard, sorti en 2018), c'est encore Kad qui est revenu à la charge: "Je lui ai dit qu'il fallait continuer: ce n'est pas parce qu'il y a déjà eu des films de guerre qu'on ne va plus en faire !"

"Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu'à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis de la petite communauté..."

