"Lucifer" (Netflix) : les 7 infos dont il faut se souvenir avant la saison 5

publié le 20/08/2020 à 10:05

Le Diable est bientôt de retour sur vos écrans. Après deux ans d'attente, les fans de Lucifer découvriront la saison 5 de la série à succès de Neflix, dans une première partie de 8 épisodes. Dès ce vendredi, direction les Enfers et Los Angeles pour retrouver vos héros et héroïnes préférés.

Grâce la première bande-annonce de la saison 5 de Lucifer, on sait l'événement le plus important de cette première partie : Michael (Tom Ellis), le frère jumeau de Lucifer (Tom Ellis), va revenir sur Terre en se faisant passer pour "Luci" et donc profiter de sa vie. Reste à savoir combien d’épisodes durera la supercherie. Tandis que Chloe (Lauren German), Ella (Aimee Garcia) et Dan (Kevin Alejandro) poursuivent leurs enquêtes dans Los Angeles, Maze (Lesley-Ann Brandt) va sûrement tout faire pour retrouver le vrai Lucifer Morningstar. Quant à Linda (Rachael Harris) et Amenadiel (D. B. Woodside), ils continuent d'élever leur bébé, mi-ange, mi-humain.

Mais, avant de découvrir les 8 épisodes de la première partie de la saison 5, que s'est-il déjà passé dans la saison 4 de Lucifer ? Pour vous rafraîchir la mémoire, voici notre récap' tout droit sorti des Enfers.

> Lucifer : Saison 5 | Bande-annonce officielle VOSTFR | NETFLIX FRANCE

1. Chloe croit enfin que Lucifer est le Diable

Lorsque notre inspectrice préférée voit le "Devil face" de Lucifer, Chloe se rend compte qu'il lui dit la vérité sur son identité depuis le début. Passant de la phase déni au rejet, Chloe finit par accepter la situation, couvre Lucifer pour éviter que d'autres membres de la brigade découvrent qu'il est le Diable et se réconcilie aussi avec Maze, qu'elle avait rejetée en réalisant qu'elle est un démon.

2. Chloe et Lucifer se sont enfin avoués leur amour

Alors qu'on pensait qu'Ève était le premier amour de Lucifer pendant toute cette saison, il aura fallu attendre les dernières minutes de l'épisode final pour que tombe la révélation. Chloe est le premier amour de Lucifer.

Mais, pour éviter que les démons ne reviennent semer le chaos sur Terre, Lucifer décide de retourner aux Enfers et de reprendre sa place sur le trône. Le tout dans une scène tire-larmes, alors que nos deux protagonistes viennent enfin de se dire "je t'aime" et échanger un baiser.

3. Linda a accouché de Charlie, mi-humain, mi-ange

S'ils ont décidé de pas rester ensemble, Linda et Amenadiel arrivent à gérer leur coparentalité pour Charlie, mi-humain, mi-ange. Bon, il aura fallu de nombreuses épreuves avant d'arriver à un terrain d'entente. Rappelez-vous qu'Amenadiel a enlevé Charlie qu'il voulait emmener au Paradis et donc loin de sa mère, pour lui assurer un meilleur avenir.

Sauf que des démons, menés par Dromos se mêlent à toute cette petite famille et kidnappe Charlie pour l'emmener aux Enfers et le faire couronner roi. Heureusement, Lucifer, Amenadiel, Maze et Ève s'allient pour sauver le bébé et renvoyer les démons d'où ils viennent.

4. Amenadiel a récupéré ses ailes

D.B. Woodside incarne l'ange Amenadiel depuis la saison 1 de "Lucifer" Crédit : John P. Fleenor/Netflix

Depuis la saison 2 et après une série d'épreuves, Amenadiel avait perdu ses ailes d'ange et ses pouvoirs célestes, à son grand désespoir. Mais, en reprenant confiance en lui, en réalisant que les humains ne sont pas tous bons à être méprisés par les Célestes et surtout après la mort de Charlotte, qui se sacrifie pour le sauver, le frère de Lucifer récupère ses ailes à la fin de la saison 3.

5. Maze est amoureuse d'Ève

La relation entre Maze et Ève évolue au cours de la saison 4. Ève ne voit qu'en voit Maze une épaule sur laquelle pleurer après sa rupture avec Lucifer. Mais, notre démon préféré commence à réaliser qu'elle ressent bien plus que de l'amitié pour la Première femme de l'histoire de l'humanité.



Jusqu'au moment où Maze ne peut plus cacher ses sentiments et fait le grand saut en ouvrant son cœur à Ève. Après la bataille finale contre les démons, c'est à Ève de faire une déclaration : "J'étais aveugle pour voir combien je comptais pour toi (...) Tu ne t'es pas trompée, il y a une connexion entre nous". Mais, plutôt que de répéter ses erreurs du passé comme avec Adam et Lucifer, Ève décide de se concentrer sur elle et de se reconstruire, laissant Maze les larmes aux yeux.

6. Ella a retrouvé la foi

Aimee Garcia (Ella) avec Kevin Alejandro (Dan) et Lauren German (Chloe) Crédit : John P. Fleenor/Netflix

Après la mort de Charlotte Richards, à la fin de la saison 3 (qui a brisé notre petit cœur), Ella abjure sa foi. Elle arrache sa croix autour de cou et confie à Chloe : "J'étais croyante, j'avais l'habitude de croire en tout cela, je pensais vraiment remplir mon rôle pour défendre le Bien contre le Mal sur Terre, et que tout le monde finirait par être récompensé (...) Mais, maintenant, je crois que nous sommes comme tout le monde et si nous ne tenons pas les gens responsables, personne ne le fera, parce que le Paradis et l'Enfer n'existent pas".



Un changement d'attitude très net, de la part de la médecin légiste, qui est la personne la plus bienveillante et toujours d'humeur joyeuse de la série. Mais, Ella finit par remettre sa son pendentif orné d'une croix et se reconnecter avec sa foi.

7. Ella et Dan ont couché ensemble

C'est un moment de passion auquel certains et certaines n'ont pas vue venir. Tous les deux meurtris par la mort de Charlotte, Dan et Ella passent du temps ensemble pour s'aider dans leur étape de deuil.



Dans l'épisode 7 de la saison 4, nos deux amis sont dans le laboratoire d'Ella lorsqu'un contact de leurs mains suffit à embraser l'atmosphère. S'ensuivent des baisers passionnés et des regards intenses. Reste à savoir si dans la saison 5, ils auront des remords ou essayeront de construire leur couple.