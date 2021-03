VIDÉO - "Lupin", Partie 2 : une première bande-annonce intense dévoilée

publié le 05/03/2021 à 17:37

Les fans de Lupin l'attendaient. Après des mois de suspense, Netflix a dévoilé la première bande-annonce de la Partie 2 de la série portée par Omar Sy. Après le succès colossal des premiers épisodes, Lupin est parti pour un nouveau succès avec cette prochaine partie dont la date de diffusion est annoncée pour "l'été 2021".

Dans cette bande-annonce intense d'1min21, Assane (Omar Sy) continue sa vengeance contre le clan Pellegrini, qui a détruit sa famille. Sauf que notre gentleman cambrioleur n'avait pas prévu que le plan ne fonctionne pas et qu'il mette en danger les siens. Pellegrini retient en effet son fils, qui est gardé par le redoutable Léonard.

Une véritable course contre la montre va s'enclencher pour notre anti-héros toujours recherché par la police. Assane va devoir tout faire pour localiser son fils et le sauver, alors que Youssef Guedira, le capitaine Romain Laugier et la lieutenant Sofia Belkacem essayent de le mettre sous les verrous. La bande-annonce promet des scènes d'action comme celles de la Partie 1, qui a été ovationnée en France, mais aussi aux États-Unis. Lupin a été en effet la première production française à intégrer le top 10 Netflix outre-Atlantique lors de sa sortie en janvier dernier.