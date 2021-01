"Lupin" (Netflix) pourrait bien dépasser "Le Jeu de la Dame" et "La Casa de Papel"

publié le 20/01/2021 à 15:20

Voilà une nouvelle qui fera office de beau cadeau d'anniversaire pour Omar Sy qui fête, ce 20 janvier 2021, ses 43 ans : un record pour une série française. Lupin sur Netflix, est en passe d'être regardée par près de 70 millions de foyers dans le monde.



Les chiffres ont été révélés par la plateforme américaine. Une projection spectaculaire. Selon elle, d'ici le 5 février, soit 28 jours après sa sortie, 70 millions de foyers devraient avoir vu cette adaptation contemporaine des romans de Maurice Leblanc. des romans qui d’ailleurs se vendent très bien en librairie depuis quelques semaines… À ce rythme, Lupin pourrait détrôner ainsi Le Jeu de la dame, la géniale série sur les échecs qui a été le grand succès de 2020 ou encore le succès espagnol La Casa de Papel.

Netflix ne communique pas les chiffres exacts des visionnages. Mais pour certains programmes, elle donne des indications, des ordres de grandeur et des projections en fonction des premières semaines de diffusion. Concrètement, cela signifie que la création du duo George Kay (Criminal, Killing Eve) et François Uzan (Family Business) fait jeu égal avec les plus gros succès de la plateforme. Ces chiffres n'ont pas échappé à Omar Sy : "70 millions c'est fou ! Si fier que Lupin soit LA première série française Netflix à rencontrer un tel succès international ! Sans vous, cela n'aurait pas été possible. Merci à tous", s'est enthousiasmé l'interprète d'Intouchables sur son compte Twitter.