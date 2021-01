Omar Sy, héros de la série Netflix "Lupin" : "Tout le monde peut être Lupin"

publié le 07/01/2021 à 10:25

115 ans après sa création dans le magazine Je sais tout sous la plume de Maurice Leblanc, Arsène Lupin va connaître cette année une nouvelle jeunesse. Omar Sy reprend le personnage modernisé et contemporain du célèbre "gentleman cambrioleur". "Ayant grandi en France, c'est difficile de ne pas savoir qui est Arsène Lupin, l'iconographie, le haut-de-forme, le monocle, la cape (...) Plus tard, c'est venu par le Japon et c'est avec les mangas que j'ai baigné là-dedans. Moi, le détail d'Arsène Lupin ça m'est venu par le Japon", explique l'acteur.

La série Netflix, disponible le 8 janvier prochain, apporte du sang neuf tout simplement à Arsène Lupin né en 1905. Lupin c'est comme le comte de Monte Cristo, d'Artagnan, Vidocq ou Fantômas : un héros rusé, aventurier et complexe avec lequel des millions de gamins téléspectateurs ont grandi au fil du temps et qui, sur le fond, est totalement intemporel car ses aventures sont universelles et se moquent du temps. Nous voici donc au XXIe siècle à Paris. Omar Sy incarne Assane Diop, dont le destin a basculé il y a 25 ans, lorsqu'enfant il a vu son père, accusé du vol d'un collier valant une fortune, mettre fin à ses jours en prison.

Depuis, Assane devenu voleur professionnel a décidé d'utiliser sa science du déguisement et du mensonge pour également traquer ceux qu'il croit responsables du complot, s'inspirant des méthodes et des textes d'Arsène Lupin, réussissant des coups hallucinants, mais toujours sans violence. "Je n'étais pas forcément fan de Lupin. C'est un univers qui peut paraître vieillot (...) Comme c'est pour une série, finalement on s'intéresse à un autre rôle parce qu'on a plus de temps", poursuit Omar Sy.

> Lupin | Bande-annonce officielle I Netflix France

Qui utilise qui au final ? Qui tire vraiment les ficelles ? Assane Lupin va croiser la route de la police qui est sur ses traces mais aussi son propre destin de papa et de mari en délicatesse avec sa femme (Ludivine Sagnier à l'écran). Morale de l'histoire : régler ses comptes peut aussi coûter cher. "Ce personnage est finalement un héros incroyable avec plein de qualités et qui est toujours en mouvement", décrit encore Omar Sy.

Lupin est une série en 10 épisodes : maline, rythmée, surprenante jusqu'au bout, qui bénéficie de vrais moyens de cinéma, d'ailleurs réalisée par Louis Leterrier, passé par l'équipe de Luc Besson avant de travailler à Hollywood. "Pourquoi cette série ? Parce que Lupin est un personnage qui rend curieux et qui je pense est le personnage idéal pour être sur un temps assez long (...) Pour un acteur, le défi c'est de ne pas se lasser d'un personnage et l'envie de le défendre", poursuit-il.

Le thème de la paternité

Lupin n'est jamais violent, c'est une sorte de Robin des Bois qui pique aux riches ou se venge des méchants. Incarner des héros positifs, c'est une constante dans le parcours du comédien jusqu'ici. La série permet aussi à Omar Sy d'aborder le thème de la paternité et de la transmission : le héros tente de rester un homme droit, proche de son fils ado, dans les pas de son père disparu qui lui a légué de vraies valeurs.

Omar Sy dans la série "Lupin", disponible le 8 janvier 2021 sur Netflix Crédit : Emmanuel Guimier/Netflix

Lupin parle aussi de notre époque : le pouvoir de l'argent et ses connexions politiques, la puissance des réseaux sociaux notamment. "Je suis touché comme tout le monde par cette modification de la société. C'est inévitable", explique Omar Sy. "Mon personnage est fan de Lupin donc j'étais obligé de le connaître (...) Je suis devenu fan en vrai à force de lire ses aventures, c'était inévitable", poursuit l'acteur en précisant : "C'est toutes les valeurs de Lupin, d'en faire un héros positif. C'est quelqu'un qui a des principes. En lisant Maurice Leblanc et en essayant de comprendre qui est Lupin, il y a un côté je suis personne, mais en vrai je suis tout le monde. Tout le monde peut être Lupin et finalement quand on est lecteur, chacun se dessine son Lupin".

"On me met beaucoup de choses sur le dos qui ne m'appartiennent pas (...) Je suis libre et heureusement et je pense aussi que la seule responsabilité à laquelle je réfléchis c'est le public qui me suit. J'essaye d'être honnête avec eux et de faire les choses avec plaisir", explique encore Omar Sy.