Omar Sy fête ses 43 ans : (re)découvrez les scènes cultes de sa carrière

publié le 20/01/2021 à 16:15

Ce 20 janvier 2021, Omar Sy fête ses 43 ans. Un anniversaire qui restera marqué par le succès international de la nouvelle série que l'acteur porte, Lupin sur Netflix, qui approche les 70 millions de visionnages. L'occasion aussi de se replonger dans la filmographie très dense de l'un des acteurs préférés des Français, l'un des rares qui a su s'exporter outre-Atlantique.

Beaucoup de Français ne connaissent Omar Sy que pour son rôle dans le SAV des émissions de Canal+ où il enchaînait les personnages avec Fred Testot. Entre 2005 et 2012, ces saynètes devenues cultes lui ont permis de devenir extrêmement populaire. Omar Sy ne se concentre pas sur la scène ou la télévision mais bifurque rapidement et résolument vers le cinéma.

Déjà en 2001, on l'aperçoit dans une scène où son rire si reconnaissable fait mouche dans la Tour Montparnasse infernale de Charles Nemes. En deux décennies, Omar Sy passe des rôles secondaires aux rôles principaux et tourne dans près de 40 films longs-métrages. Dans la playlist en haut de cet article vous pourrez revoir les scènes cultes d'Intouchables, Monsieur Chocolat, X-Men, Jurrasic World, Tellement proches ou Nos jours heureux... Gageons que le succès de Lupin donnera envie aux réalisateurs de blockbusters américains l'envie de proposer de plus beaux rôles et des scripts plus denses et audacieux au comédien.

> SAV des émissions - Saison 5 - Nouvel extrait inédit