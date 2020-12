VIDÉO - "Lupin" (Netflix) : que dévoile la nouvelle bande-annonce avec Omar Sy ?

publié le 03/12/2020 à 16:01

En 2021, Omar Sy s'empare de Netflix et ressuscite à sa manière Arsène Lupin, "le gentleman cambrioleur" dans la série Lupin. Dès le 8 janvier prochain, les abonnés pourront découvrir la première partie de cette série avec un casting cinq étoiles avec Ludivine Sagnier, Hervé Pierre, Clotilde Hesme ou encore Soufiane Guerrab et Saïd Benchnafa.

À plusieurs semaines de son arrivée sur Netflix, Lupin dévoile de nouvelles images, qui montrent que la série a utilisé de grands moyens. En effet, les cascades se succèdent, tout comme les explosions, ajoutant une nouvelle dimension à la série, dont les premières images expliquaient le combat que mène Assane. Parce que son père a été accusé injustement d'un vol par un riche homme d'affaires nommé Pelligrini (Hervé Pierre), Assane décide de le venger et de le faire éclater la vérité en s'inspirant des techniques du célèbre gentleman cambrioleur Arsène Lupin, qu'il admire depuis son plus jeune âge.

Dans cette nouvelle bande-annonce, dévoilée le 2 décembre 2020, on en apprend plus sur la mission d'Assasne qui veut réaliser un braquage hors norme : voler un bijou exposé au Louvre, avec un plan d'attaque digne d'une production hollywoodienne.