VIDÉO - Sabah Sy, la fille d'Omar et Hélène Sy, impressionne les internautes en chantant

publié le 03/11/2020 à 21:12

Si vous ne connaissiez pas Sabah Sy, la fille d'Omar et Hélène Sy, voici de quoi y remédier. Sur Instagram, l'adolescente de 17 ans a posté une vidéo où elle reprend a cappella There Are Worst Things (I Could Do) chantée par Rizzo (Stockard Channing) dans Grease.



Une performance musicale surprenante, filmée dans ce qui ressemble être la chambre de Sabah Sy, éclairée d'une lumière bleue. L'adolescente, qui réside à Los Angeles avec sa famille depuis quelques années, encourage aussi ses abonnés d'outre-Atlantique à voter pour la présidentielle américaine : "Allez voter !", écrit-elle ainsi avec un clin d’œil pour l'héroïne de Grease.

En trois jours la vidéo postée par Sabah Sy cumule plus de 9.000 vues sur Instagram et de très nombreux émojis cœur dans les commentaires. Sa voix puissante et ses expressions du visage sont parfaites sur cette chanson où dans la version originale, Rizzo se moquait entre autres des filles qui la dénigrent.