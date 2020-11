publié le 26/11/2020 à 13:45

"C'était trop tentant". C'est avec un tweet et une petite vidéo dans laquelle Omar Sy reprenait l'un de ses personnages cultes du SAV des émissions de Canal+ qu'est née la polémique. Dans cette vidéo, le comédien reprenait les paroles et la rythmique de la chanson Doudou d'Aya Nakamura récoltant ainsi de nombreuses critiques sur l'accent qu'il employait ou des messages de soutien.

Le comédien a d'abord réagi sur son compte Twitter avant de finalement préférer retirer ses messages. "Cessons de dire des bêtises..., tweetait-il. Doudou, personnage masculin qui existe depuis 15 ans, dans le SAV, n’a jamais été là pour moquer. Un hommage ici au titre d’Aya qui s’appelle comme lui et un soutien face à tout ce qu’elle reçoit elle aussi de critiques aussi injustes et malveillantes. Je suis libre. Et la critique ici ne mène à rien à part diviser. Surtout, la vraie vie est ailleurs que sur Twitter et les vraies actions qui changent les choses aussi". Omar Sy s'est distingué ces derniers mois en signant un texte contre le racisme et les violences policières. Il a aussi soutenu des personnalités comme Assa Traoré.

Omar Sy a également partagé des messages de soutien dont celui de Pierre Niney qui critiquait un certain usage des réseaux sociaux. "Oui, Twitter est un bistrot virtuel où beaucoup viennent s’offusquer de manière systématique et déverser leur haine anonyme... Désormais la responsabilité de chacun, journalistes compris, est de ne pas offrir une caisse de résonance disproportionnée à ce phénomène répétitif et néfaste".