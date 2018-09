VIDÉO - "House of Cards", saison 6 : le sort de Frank Underwood (enfin) révélé

Robin Wright et Kevin Spacey dans "House of Cards"

publié le 05/09/2018 à 15:43

Mais comment House of Cards va bien pouvoir faire sans son acteur principal, Kevin Spacey, qui tenait le rôle central de l'intrigue avec son personnage de Francis (Frank) Underwood ? S'il était acquis que Robin Wright, sa femme à l'écran, prendrait les rênes de la série ultra-populaire de Netflix, nul ne savait encore comment les scénaristes arriveraient à réaliser une telle pirouette.



Le nouveau teaser révélé par Netflix ce 5 septembre 2018, devrait répondre à cette épineuse question. Dans le clip de 24 secondes, on peut voir Claire Underwood (Robin Wright) s'entretenir avec son mari.



"Je vais tout de même de dire ça Francis, commence-t-elle. Quand ils m'enterreront, ça ne sera pas au fond de mon jardin. Et quand ils viendront me rendre hommage... ils devront faire la file", lâche-t-elle en regardant - c'est une tradition dans la série - le public droit dans la lentille de la caméra.

Le lieu est un cimetière et on peut voir très clairement que Frank Underwood est enterré. Voilà qui est clair : les scénaristes ont préféré tuer leur personnage principal pour évacuer rapidement le problème Spacey. Reste à savoir comment et pourquoi il est mort. Suicide ?Assassinat ? La sixième saison de House of Cards devrait répondre à cette question le 2 novembre 2018, sur Netflix.

You should have known. pic.twitter.com/UFGplyDSY1 — House of Cards (@HouseofCards) 5 septembre 2018