Outre le cinéma, les Golden Globes récompensent aussi des séries. Des liaisons dangereuses avec Bodyguard à la vie sur les planches d'une humoriste avec La Fabuleuse Mme Maisel en passant par la retraite hollywoodienne d'un Michael Douglas très en forme dans La Méthode Kominsky, il y en a eu pour tous les goûts en 2019.



En 2018, lors de la 75ème cérémonie, The Handmaid's Tale (La Servante écarlate) avait été élue Meilleure série dramatique. Big Little Lies - qui revient au printemps pour une saison 2 selon Nicole Kidman - avait raflé à elle seule quatre prix, dont Meilleure minisérie. Cette année, c'est The Americans qui a gagné la place de Meilleure série dramatique.



Seules deux séries ont gagné respectivement deux prix : La Méthode Kominsky (Meilleure série comique et Meilleur acteur dans une série comique) et American Crime Story : The Assassination of Gianni Versace (Meilleure minisérie et Meilleur acteur dans une minisérie pour Darren Criss). Voici une sélection non-exhaustive des séries à "binge-watcher", validée par les Golden Globes.

1. "The Americans"

The Americans, le grand vainqueur de la soirée, a raflé la première place et a été élu "Meilleure série dramatique". En 2019, elle obtient donc son cinquième prix, avec notamment, son classement dans le top 10 des meilleurs séries entre 2013 et 2014. La série, créée par Joe Weisberg, un ancien de la CIA, en est à sa sixième saison.

De quoi ça parle ?

Phillip et Elizabeth Jennings, deux espions du KGB dont le mariage a été arrangé, s'installent avec leurs deux enfants dans la banlieue de Washington au début des années 80, juste après l'élection de Ronald Reagan à la Présidence. Se sentant une certaine affinité pour le mode de vie américain, le couple voit ses convictions mises à rude épreuve. Assumer une double identité va devenir de plus en plus difficile pour eux, d'autant qu'en cette période de Guerre Froide, le moindre faux pas peut leur coûter la vie...



Saison 4 et 5 sur Paris Première en janvier

Saison 6 sur Canal + Séries en janvier

Et aussi sur Netflix

> The Americans - Trailer Saison 1

2. "Bodyguard"

Après avoir endossé le rôle de l'enfant aîné des Stark dans le cultissime Game Of Thrones, Richard Madden devient garde rapprochée de politique. Il a obtenu le Golden Globes du Meilleur Acteur dans une série. Bodyguard est un savant mélange entre le thriller-politique et la romance, le tout emporté par des personnages très réalistes.



De quoi ça parle ?

David Budd, vétéran de guerre aussi héroïque que volatile, travaille désormais en tant que spécialiste de la protection pour le compte de la Metropolitan Police Service de Londres. Lorsqu'il est chargé de la protection de l'ambitieuse Julia Montague, Secrétaire d'Etat à l'intérieur, dont il méprise profondément la politique, Budd se retrouve partagé entre son devoir et ses croyances. Responsable de sa sécurité, pourrait-il devenir sa plus grande menace ?

À voir sur Netflix

> Bodyguard | Bande-annonce officielle [HD] | Netflix

3. "La Méthode Kominsky"

Michael Douglas reprend du service au petit écran avec cette série de huit épisodes élue Meilleure série (comédie, comédie musicale). Et même sans son costume à paillettes, l'ancien Liberace a reçu pour son rôle de Sandy Kominsky, le prix du Meilleur acteur dans une série (comédie, comédie musicale). La série est produite par Chuck Lorre, connu notamment pour le délirant Big Bang Theory et le non moins sérieux Mon oncle Charlie avec Charlie Sheen.



De quoi ça parle ?

L'histoire n'est pas encore finie pour l'ancienne star Sandy Kominsky et son agent de longue date Norman Newlander. L'ancien acteur à succès se reconvertit en coach hollywoodien pour comédiens débutants.



À voir sur Netflix

> LA ME´THODE KOMINSKY Bande Annonce VF (2018)

4. "American Crime Story : The Assassination of Gianni Versace"

Après une première saison sur la star du football américain et meurtrier O.J. Simpson, la série meurtrière s'est attaquée à la tragédie du célèbre couturier italien pour la saison 2. Dans la veine d'American Horror Story, la série American Crime Story se livre chaque saison à une nouvelle enquête. La saison 3, prochainement diffusée en France et sobrement intitulée Katrina, évoque les sinistres de l'ouragan. Élue Meilleure minisérie, The Assassination of Gianni Versace a aussi vu son acteur principal, Darren Criss (le tueur Andrew Cunanan) être récompensé de prix du Meilleur acteur. Et en prime, une Pénélope Cruz peroxidée en Donatella Versace et un Ricky Martin en compagnon du défunt.



De quoi ça parle ?

L'assassinat du couturier italien Gianni Versace, raconté à travers le parcours de son tueur Andrew Cunanan dans l'Amérique des années 90.



À voir en replay sur MyCanal

> American Crime Story Saison 2 Promo (VF)

5. "La Fabuleuse Mme Maisel"

Après le drame, un peu de légèreté avec cette série comique sur le monde du stand-up, déjà récompensée Meilleure série comique en 2018. Rachel Brosnahan (Sublimes Créatures, House Of Cards) a une nouvelle fois été élue Meilleur actrice de série. Auto-dérision et punchlines garanties par le créateur de la série tout aussi percutante Gilmore Girls.



De quoi ça parle ?

Dans le New York de 1958, Miriam “Midge” Maisel a tout ce dont elle peut rêver : un mari parfait, deux enfants et un appartement élégant dans l'Upper West Side. Mais sa petite vie parfaite prend un virage inattendu lorsqu'elle se découvre un talent pour le stand-up.

À voir sur Amazon Prime



> The Marvelous Mrs. Maisel - Official Trailer | Prime Video