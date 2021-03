VIDÉO - César 2021 : la troupe du Splendid reçoit une standing ovation

publié le 12/03/2021 à 23:28

C'est un prix très spécial qu'a reçu la troupe du Splendid pour les César 2021. Les sept membres de la troupe de théâtre qui fait rire des générations de fans depuis plus de quatre décennies ont chacun reçu un César d'anniversaire pour leur carrière.

Josiane Balasko, Marie-Anne Chazelle, Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Bruno Moynot, Gérard Jugnot et Michel Blanc réunis pour la première fois depuis un moment sur la scène des César. Impossible de ne pas sourire en les voyant arriver, elles et eux qui ont marqué le théâtre et le cinéma avec notamment Le Père Noël est une ordure et Les Bronzés. "On est très contents d'être là", a démarré Josiane Balasko sous les applaudissements de la salle.

Ensuite, chacun et chacune des membres de la troupe a prononcé un discours avec des notes d'humour, qui ont plus ou moins séduit les internautes. Comme, les éternuements à répétition de Thierry Lhermitte, qui portait d'ailleurs son costume du Père Noël est une ordure, pendant le discours ému de Marie-Anne Chazel. Le mot de la fin de Gérard Jugnot : "Nous sommes depuis plus de 50 ans, cas contact" a pu émouvoir les fans de la troupe.

Standing ovation plus que méritée pour la troupe du Splendid 👏 #César2021 pic.twitter.com/GyqprpZlM4 — CANAL+ (@canalplus) March 12, 2021

Et merci à la troupe du Splendid d'apporter un peu de légèreté bon enfant depuis tout ce temps ! — Elsa Fricoteaux (@EFricoteaux) March 12, 2021