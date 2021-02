Richard Benguigui, dit Richard Berry, est un acteur, réalisateur et scénariste de cinéma français, né le 31 juillet 1950 à Paris.

publié le 09/02/2021 à 21:42

Il y a désormais deux camps dans l'affaire Richard Berry. L'acteur, qui est accusé d'inceste par sa fille, Coline Berry, est soutenu par plusieurs personnalités, dont Carla Bruni. Mais c'est sa mère, Marisa Bruni Tedeschi, qui vient de défendre Richard Berry à travers un post Instagram.

"Je fais partie avec Richard. Berry de sa fondation 'Enfance Majuscule'. Je le défends. Je ne crois pas à cette histoire", a écrit la pianiste et actrice italienne sur le réseau social. Elle fait référence à une association qui promeut "la bientraitance des enfants dans tous les domaines."

Mais les internautes n'ont pas tous apprécié cette prise de position : "Parce que R Berry est parrain d'une association de défense de droits des enfants, alors il serait lavé de tout soupçon, et parce qu'il crie haut et fort qu'il n'est pas coupable, alors il ne l'est pas !!", a ainsi questionné une abonnée. D'autres ont en revanche apporté leur soutien à l'acteur.

Marisa Bruni Tedeschi prend partie dans l'affaire quelque jours après sa fille, Carla Bruni. La chanteuse avait récemment commenté un post Instagram de Josiane Balasko, tante de Coline Berry qui accuse son père d'attouchements lorsqu'elle était mineure. Alors que Josiane Balasko avait relayé la publication du collectif féministe "Nous Toutes", Carla Bruni a commenté : "Parce que vous êtes CERTAINE que son père est coupable ?".

Enquête du parquet de Paris

Une enquête a été ouverte après la plainte de Coline Berry le 25 janvier auprès du procureur de Paris. Selon le parquet, la plainte concerne "des faits de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant et corruption de mineur". L'acteur avait immédiatement réagi sur Instagram en qualifiant ces accusations d'"immondes" : "Je démens de toutes mes forces et sans ambiguïté ces accusations immondes. Je n'ai jamais eu de relations déplacées ou incestueuses avec Coline, ni avec aucun de mes enfants".

Ces accusations font suite à la parution du livre de Camille Kouchner, La Familia grande, où elle accuse son beau-père, le politologue Olivier Duhamel, d'avoir abusé de son frère jumeau. Depuis plusieurs autres affaires mettant en cause des personnalités publiques ont éclaté.