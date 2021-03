Lambert Wilson dans la course aux statuettes pour "De Gaulle"

Crédits : Thomas SAMSON / POOL / AFP

publié le 12/03/2021 à 20:58

La 46e cérémonie des César démarre par le traditionnel tapis rouge. Cette année, coronavirus oblige, c'est une cérémonie particulière avec une arrivée des stars réduite. Seuls les nommés et les remettants des prix seront présents dans la salle de l'Olympia.

Cette cérémonie est présentée par Marina Foïs et présidé par Roschdy Zem. Le duo aura pour tâche de réussir une soirée loin des "fracas" de l'an passé tout en soulignant la nouvelle organisation de la célèbre Académie.



Voici les principales personnalités qui monteront sur scène pour remettre un César : Virginie Efira, Isabelle Huppert, Valérie Lemercier, Louis Garrel, Charlotte Rampling, Vincent Dedienne, Fanny Ardant, Nathalie Baye, et Chiara Mastroianni. A cause de la crise sanitaire toutes les personnalités présentes dans l'Olympia ont dû présenter un test PCR de moins de 48 heures. Ils ont été à nouveau testés avant de pénétrer dans la salle.

Et en tête avec 13 nominations : Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuelle Mouret. Marivaudage charmant et littéraire sur la séduction, l'amour et l'infidélité avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne ou Émilie Dequenne. 280.000 spectateurs pour ce film sorti le 16 septembre dernier.