publié le 12/03/2021 à 23:04

C'est sans doute la plus grande peur d'un humoriste lorsqu'il arrive sur scène, surtout si c'est la scène des César et surtout s'il a l'habitude de décerner quelques coups de griffes bien sentis. Et pourtant, le cauchemar est devenu réalité pour l'humoriste Fary.

"Je veux que vous sachiez, heu... Je suis venu remettre ce César... Il faut que vous sachiez..., hésitait Fary en mastiquant un chewing-gum. C'est possible que j'ai un trou et que je n'ai pas de prompteur, a-t-il rapidement avoué alors que Marina Foïs lui tendait une perche pour se sauver de ce mauvais pas. "Est-ce que vous avez un texte en coulisse et que je peux vous aider ?", a gentiment proposé la maîtresse de cérémonie. "Non, non, je suis un professionnel je vais faire ça très bien", a répondu Fary sans faire tomber le masque de son personnage.

Après cet aveu qui avait le mérite d'être honnête, Fary a remonté la pente pour décocher quelques flèches bien senties et évoquer "l'islamo-gauchisme", les acteurs noirs dans le cinéma et à la télévision, le caractère "non essentiel" du septième art, etc.

"Je préfère prévenir tout de suite, il est possible que mon intervention soit un petit peu islamo-gauchiste." @FaryLopesB#César2021 pic.twitter.com/MaC2HsCgZS — CANAL+ (@canalplus) March 12, 2021