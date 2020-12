Thierry Lhermitte sur RTL : "J’ai confiance, je me ferai vacciner"

publié le 05/12/2020 à 15:58

L’acteur qui fait partie de nos vies depuis plus de 40 ans grâce au théâtre et au cinéma est aussi un parrain très engagé auprès de la Fondation pour la Recherche Médicale. Avant le confinement, il était sur les planches pour la pièce Les Fleurs de Soleil, adaptation du livre de Simon Weisenthal. Une tournée dans toute la France est prévue entre janvier et mars pour une cinquantaine de dates.

Côté cinéma, malgré le confinement, il a la chance de pouvoir continuer à tourner en ce moment avec Patrick Timsit, pour le prochain film de Robin Sykes À nos âges. Thierry Lhermitte, invité d’On Refait la Télé avec Jade et Éric Dussart il y a un an avait annoncé qu’il travaillait sur une adaptation cinématographique de Derrick ! Nouvelle révélation, un an après : il confirme que le scénario est écrit et que le tournage est prévu en 2021.

Côté recherche, son fort engagement auprès de la Fondation pour la Recherche Médicale se traduit par des journées passées régulièrement sur le terrain avec des chercheurs et des scientifiques. Récemment, avec Bruno Canard, spécialiste des coronavirus, il a appris que la recherche avait beaucoup avancé sur le Sars- CoV 1, un précédent coronavirus, mais qu’elle s’était arrêtée dès que le virus avait disparu. "Si à ce moment-là on avait avancé sur le traitement des coronavirus on n’en serait pas là où on est aujourd’hui. La prévoyance c’est très important", explique Thierry Lhermitte.



Pourquoi est-il si passionné par la science et la médecine ? Car elle contribue à "alléger la souffrance, soigner, guérir, s’il n’y avait pas la recherche on ferait encore des saignées". À propos de la science et de ses avancées, Thierry Lhermitte a tenu à exprimer son sentiment : "Les remèdes miracles, s’ils existent sont rarissimes. Ce que je sais c’est que le vivant est complexe et que la connaissance avance à petits pas, et que comme l’histoire, elle bégaie parfois."

Etienne Klein, Ophélie Meunier et Thierry Lhermitte, dans le "Journal Inattendu" du 5 décembre 2020 Crédit : RTL

Pour son Journal Inattendu, Thierry Lhermitte avait choisi de recevoir Étienne Klein, chercheur et philosophe des sciences. Ce dernier se décrit lui-même comme un vulgarisateur de science, et a beaucoup appris de cette année 2020 : "Au début de l’épidémie je me disais qu’on avait une occasion historique de faire de la pédagogie des méthodes scientifiques. (…) Vulgariser c’est le rôle des scientifiques qui ont envie de le faire. Des gens le font bien et ont la passion de la faire. Faut pas que ce soit une obligation."



Sur la question du vaccin, Étienne Klein déclare : "J’ai confiance, je me ferai vacciner, j’ai confiance non pas dans tel ou tel médecin mais dans la médecine". Position sur laquelle le rejoint Thierry Lhermitte, affirmant qu’il se fera également vacciner dès qu’il le pourra. La présence d’Étienne Klein était aussi l’occasion d’aborder la question de la montée du complotisme, et de tenter d’y apporter une explication : "Le complotisme c’est une hyper rationalité que vous appliquez à un petit monde. Ce qui n’a pas de sens, vous allez lui en trouver un. C’est très confortable pour l’esprit", nous éclaire Étienne Klein.

À la fin de l’émission, Thierry Lhermitte avait choisi de laisser un message à Jean-Marie Bigard : "Crois-tu vraiment que c’est une bonne idée d’avoir un régime militaire ? T’es un grand humoriste mais là ce n’est pas drôle". Une question posée à la suite de cette phrase de Jean-Marie Bigard : "Quand est-ce que l’armée va entrer à l’Élysée, arrêter l’autre et le juger dans l’après-midi ?". S’il y a un message qui doit surtout être retenu de ce Journal Inattendu, c’est celui-ci : pour faire un don à la Fondation pour la Recherche Médicale par SMS envoyezDON au 92300, la recherche a besoin de vous pour sauver des vies.

