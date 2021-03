publié le 12/03/2021 à 21:56

C'est en ramassant une crotte, celle du chien de Florence Foresti qui l'a précédée dans ce rôle de maîtresse de cérémonie, que Marina Foïs a commencé a ouvert les hostilités. Dans son discours introductif, l'actrice a offert une synthèse sans concessions de l'année que nous venons tous de vivre.

"En 2020 arrive un virus, pardon une virus, LA Covid. Au départ, on l'a appelé le Covid mais quand on a compris que c'était très très long et très très chiant, on l'a mise au cinéma", a commencé Marina Foïs. Donc la Covid, cette pute, ça tue surtout les vieux et c'est très triste. (...) Comme ça tue surtout les vieux on a enfermé les jeunes et fermé les cinémas, les théâtres et les musées pour ouvrir les églises comme on est un pays laïc..."

Marina Foïs a continué à pointer du doigt les incohérences de la politique gouvernementale qui favorisait les commerces et les lieux de culte sur les lieux de culture toujours fermés aujourd'hui, un an après le premier confinement.

"Au début on a dit le Covid et quand on a compris que ça allait être très très long et très très chiant on l'a mis au féminin" #César2021 pic.twitter.com/3UCPmZGRvZ — CANAL+ (@canalplus) March 12, 2021

Faire ou ne pas faire les #César2021 ? That's the question ! pic.twitter.com/CoIkNJVRlB — CANAL+ (@canalplus) March 12, 2021