publié le 26/06/2019 à 11:09

Gros coup de cœur de la semaine. Toy Story 4 est ce que l'animation peut proposer de meilleur, tant sur la forme, avec des images sublimes, que sur le fond, une histoire d'amitié et de transmission.

Le film Disney/Pixar permet de retrouver les piliers de la saga, Woody, Buzz et les autres, de revoir le personnage de Bo la bergère, disparue depuis le premier volet. C'est également l'occasion de faire connaissance avec de nouveaux venus comme Fourchette (Forky dans la version anglaise). Un jouet fabriqué par la petite Bonnie à partir de déchets plastiques.

Côté musique, on retrouve évidemment Charlélie Couture qui réinterprète la chanson principale Je suis ton ami. Il a aussi adapté deux autres titres tirés de la version originale, signée Randy Newman. Toy story 4 est le nouvel épisode d'une saga merveilleuse entamée il y a maintenant près d'un quart de siècle... À ne pas ratez !

> Toy Story 4 - Nouvelle bande-annonce | Disney

"Made In China", "Yves"

Deux comédies françaises sont à l'affiche mercredi 26 juin 2019. La première, Made in China, offre à Frédéric Chau, le gendre asiatique de la saga Qu'est-ce qu'on a fait un bon Dieu, son premier rôle principal. Il a co-écrit cette histoire qui parle des racines et des liens familiaux distendus entre un jeune homme d'origine chinoise et sa communauté. C'est sympathique mais l'ensemble souffre d'une terrible impression de déjà vu et les situations s'enchaînent sans surprise puisqu'on voit tout venir à l'avance.

Moyen aussi le film Yves dans lequel William Lebghil joue son énième rôle d'adulescent, cette fois dans la peau d'un rappeur tombant sous le charme et l'emprise d'un réfrigérateur intelligent sensé lui faciliter la vie. Idée originale qui se perd un peu en route malgré Philippe Katerine et Doria Tillier toujours épatants.

> Made In China - avec Frédéric Chau - Bande-annonce Date : 26/06/2019

Le documentaire "Beau joueur"

Un documentaire sur le rugby réalisé par Delphine Gleize. Durant une saison, elle s'est glissée dans les coulisses du club de l'Aviron bayonnais : Beau joueur démarre quand l'équipe accède au top 14 et se termine à la fin de la saison suivante, au moment où les mauvais résultats aboutissent à la rétrogradation.



Sept mois de tournage en immersion auprès de garçons qui vont jusqu'au bout tenter de sauver le maintien, avec des moments de joie, d'espoir mais aussi de doute et de désespoir comme ce jour de grosse défaite.

> Beau joueur de Delphine Gleize - Bande-annonce

"Teen Spirit", "Brightburn : L'Enfant du mal"

Si vous aimez le cinéma américain, notez Teen Spirit avec Elle Fanning - qui était dans jurée au Festival de Cannes 2019 - qui raconte comment une ado apprentie chanteuse va voir sa vie bouleversée pour le meilleur comme pour le pire par un concours de chant télé façon The Voice. Bien fait mais sans surprise.



Pour les amateurs de fantastique horrifique, Brightburn : L'Enfant du mal, un film musclé dans lequel un ado déverse ses pouvoirs maléfiques sur les habitants d'une petite ville des États-Unis. Résultat, on est entre X-Men et L'Exorciste. C'est ultra classique mais tout est là et bien là pour assurer le minimum syndical en matière de frissons.

> TEEN SPIRIT ' Official Trailer Date : 26/06/2019