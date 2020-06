"This Is Us" : la scénariste Jas Waters est décédée à 39 ans

Jas Waters a travaillé pour la série "This Is Us"

publié le 11/06/2020 à 11:09

Le casting de This Is Us, la série événement aux États-Unis, diffusée sur M6 est en deuil. Le mercredi 10 juin, Jas Waters, surnommée Jas Fly, scénariste de la série, est décédée à 39 ans. La triste nouvelle a été partagée par le compte Twitter des scénaristes de This Is Us.

"Toute la famille de This Is Us est dévastée d'apprendre la disparition de Jas Waters. Pendant notre temps ensemble, Jas a laissé son empreinte sur nous tous. Elle était une brillante scénariste et une force de la nature. Nous envoyons nos sincères condoléances à ses proches. Elle l'était l'une des nôtres", a ainsi écrit l'équipe de la série.

Comme le rapporte The Los Angeles Times, les circonstances de la mort de Jas Waters sont encore "inconnues". Jas Waters a travaillé pour de nombreuses séries et films connus du grand public. Elle est ainsi créditée pour 18 épisodes de This Is Us, mais a aussi travaillé avec Jim Carrey dans la série Kidding, et sur les films Spider-Man, Save The Last Dance et Barbershop.

The entire #ThisIsUs family was devastated to learn of Jas Waters passing. In our time together, Jas left her mark on us and ALL over the show. She was a brilliant storyteller and a force of nature. We send our deepest sympathies to her loved ones. She was one of us. RIP @JasFly. pic.twitter.com/cmrh2OO8of — ThisIsUsWriters (@ThisIsUsWriters) June 10, 2020

Après l'annonce de son décès, de nombreux membres du casting de This Is Us ont salué sa mémoire sur les réseaux sociaux. À l'instar de Mandy Moore (Rebecca Pearson) qui "envoie de l'amour aux proches de Jas", et Susan Kelechi Watson (Beth Pearson) : "Je suis incroyablement choquée et peinée en apprenant la nouvelle. Chère Lumière bénie, vole avec les anges".

Sending love and light to @JasFly’s family and loved ones. 💓💓💓💓 — Mandy Moore (@TheMandyMoore) June 10, 2020