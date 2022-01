"Emily in Paris" (Netflix) : ce que nous voulons voir lors des saisons 3 et 4

Manifestement, le monde veut toujours plus d'Emily in Paris et Netflix a bien compris le message. La saison 2 de la comédie romantique avec Lily Collins dans un Paris complètement fantasmé a été un grand succès et le géant du streaming a décidé de continuer l'exploitation de ce filon en commandant une suite. Les saisons 3 et 4 d'Emily in Paris viennent d'être commandées par Netflix. Une chance pour les fans, une crainte pour ceux qui ont été déçus. Une opportunité surtout pour les scénaristes qui vont pouvoir miser sur le long terme avec une histoire qui pourrait bien s'étendre sur les deux saisons avec un petit cliffhanger en fin de saison 3.

La principale intéressée s'est réjouie sur son compte Instagram : "Je me suis réveillée tôt pour vous donner des nouvelles très excitantes... Emily in Paris sera de retour pour une saison 3... et une saison 4 ! Je ne peux pas dire si Emily va adorer ou détester ces annonces mais elle va hurler de toute façon. Je vous aime tous sincèrement, merci beaucoup pour votre soutien incroyable. J'ai si hâte !" Hâte de voir cette suite... mais à quoi peut-on s'attendre ?

7 pistes pour les prochaines saisons

1 - Conflit de loyauté franco-américain : Sylvie vs Madeline

Le dernier épisode de la saison 2 d'Emily in Paris nous a offert un grand moment à la Dix pour cent avec une scission au sein du groupe Savoir. D'un côté, la big boss du conglomérat américain Madeline Wheeler (jouée par Kate Walsh) veut américaniser la structure... et peut-être offrir un futur doré à Emily au sein du groupe. De l'autre, Sylvie et sa bande, la terrible directrice de Savoir incarnée par Philippine Leroy-Beaulieu qui décide de s'affranchir de la tutelle américaine... mais tend enfin la main à Emily. Flattée, cette dernière devrait osciller entre les deux propositions pour enfin choisir une vie "à la française".

2 - Alfie ou Gabriel... ou un nouveau venu ?

Que serait Emily in Paris sans un bel imbroglio du cœur ? Notre Américaine préférée est toujours dans un triangle amoureux inextricable. Avec la saison 3 puis 4, il y a fort à parier que la situation ne va pas s'améliorer. Un carré amoureux ? Un pentagone (très américain) ? Un hexagone (très français) ? Notre chère Emily va devoir faire le ménage. Une seule garantie avec cette série : ces messieurs devraient rester particulièrement séduisants et peu habillés. C'est désormais une tradition dans Emily in Paris, et ça nous va.

3 - Mindy doit faire face à sa famille et redevenir intéressante

C'était une de nos grosses déception dans la saison 2. Ashley Park qui joue la meilleure amie fantasque est toujours amusante d'emily avait perdu de sa superbe. Plus aucune de ses punchlines ne faisait mouche alors qu'elle était incroyable en saison 1. Problème de rythme et d'écriture sans doute. Elle est devenue "dame pipi" avant de s'essayer à la chanson sur le Pont des Arts (naturellement). Elle chante Je ne veux pas travailler sans trop de conviction pendant qu'elle se fait voler la vedette par un mime... Une combinaison de clichés peut-être charmante à l'international, mais profondément imbuvable pour les Français... Sa carrière musicale n'intéresse personne et il serait bon de donner une personnalité à ce personnage. Le conflit avec son père multimilliardaire serait idéal. Une façon de mélanger Crazy Rich Asians avec Emily in Paris.

4 - Que la vie américaine d'Emily vienne frapper à sa porte

Au départ de la série, Emily avait un boyfriend à Chicago et elle se lamentait qu'il n'apprécie pas sa nouvelle vie parisienne. Mais depuis, la vie américaine d'Emily semble très distante. Les scénaristes pourraient certainement jouer avec ça pour perturber la vie de notre héroïne. Un ex embarrassant, une ancienne meilleure amie du lycée, des parents... Comme pour Mindy il serait sans doute bon que le personnage d'Emily s'épaississe un peu.

5 - Une avalanche de mode improbable et de clichés

Qu'on le veuille ou non, Emily continuera à s'habiller avec des tenues too much. C'est une certitude. Couleurs vives, accessoires tape-à-l'oeil... On devrait en avoir pour notre argent. Si Emily devient plus française dans les prochaines saison, il serait assez intelligent de la part du chef costumier de lui faire adopter un vestiaire plus parisien dans les prochaines saison. Mais la subtilité n'est pas l'atout principal de la série... On peut cependant rêver un peu. Pour le reste, il y a encore de nombreux clichés sur la France qui n'ont pas été exploités pour les scénaristes : les Français qui ne se doucheraient pas, les grèves, les escargots et les grenouilles, la Sécu miraculeuse, le Tour de France, les caniches, le topless sur la plage, les ménages à trois... Préparons-nous !

6 - Enfin une scène dans le métro parisien

On l'espérait pour la siason 2 mais manifestement, Emily in Paris n'a pas eu d'autorisation de tournage de la RATP ou de la SNCF (puisqu'Emily semble voyage dans une réplique de l'Orient express.. Bien loin de nos pas si moches TGV). Les parisiens voyagent massivement en bus, en RER et surtout en métro. Le fait que notre héroïne ne mette pas les pieds dans notre merveilleuse réseau souterrain est une aberration. Alors que ça soit pour se moquer de l'odeur d'urine et de l'état des stations ou donner une image glamour d'une station toute neuve rutilante il est important qu'Emily prenne un abonnement Navigo !

7 - Emily doit enfin reconnaître ses erreurs

Là, nous sommes sur le cœur de l'intrigue. Emily est un personnage présenté comme éminemment sympathique. Elle est drôle, légère, motivée au travail, elle est charmante... Mais est-elle si admirable que ça ? Depuis deux saisons, elle a été une terrible amie (voire collègue) pour tous les Parisiens qui l'entourent. Elle ment, ne prend pas de décision claire et se retrouve souvent à jouer avec les émotions des autres. La colère de Camille en saison 2 a été un premier petit carton jaune, mais on aimerait voir Emily enfin trébucher et chuter pour de bon. Cela donnerait du relief au personnage et permettrait une belle évolution scénaristique.