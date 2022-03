La guerre en Ukraine est souvent résumée comme la conséquence de la volonté d'un homme, seul : Vladimir Poutine. Tour à tour présenté comme un dictateur, un autocrate, un stratège, un patriote, l'homme le plus riche du monde ou encore un agent du KGB revanchard, le dirigeant de la Fédération de Russie fascine autant qu'il effraye.

Les chaînes de télévision et les plateformes de streaming ont bien compris cet attrait pour la personnalité mystérieuse du maître du Kremlin. Afin de mieux comprendre la crise qui traverse l'Europe et le monde aujourd'hui, il est sans doute intéressant de se plonger dans la vie personnelle et politique du président russe. Voici donc notre sélection non-exhaustive des séries, reportages et films qui s'intéressent de près ou de loin à la vie et aux décisions de Vladimir Vladimirovitch Poutine.

Notre sélection

M6 avec son magazine Enquête exclusive s'est intéressée au maître du Kremlin et, à travers lui, à la Russie d'aujourd'hui. Dans le film Nationalisme et traditions, la Russie selon Poutine diffusé en février (et disponible gratuitement sur 6play), la chaîne revient sur les obsessions du dirigeant : le retour aux valeurs traditionnelles, celles du nationalisme fort, de l'orthodoxie, des valeurs héritées de la "Grande Russie" des Tsars.



Poutine, l’irrésistible ascension - Il s'agit là du documentaire le plus fascinant que l'on peut trouver aujourd'hui sur Vladimir Poutine en français. Un document rare puisqu'il a été fait, au départ, avec l'accord du pouvoir russe. En 2000, un documentariste russe filme de l'intérieur la première année au pouvoir de Vladimir Poutine. Près de vingt ans plus tard, Vitaly Mansky, désormais exilé, remonte ses archives et en propose une relecture critique. L'œuvre de communication politique est devenue un documentaire tout à fait singulier, à la première personne. Ce film a remporté le Grand Prix "Documentaire international" au Fipadoc 2019. Vous y trouverez des images et séquences presque intimes de la vie des deux dirigeants de la Russie contemporaine : Boris Eltsine sur le départ et Vladimir Poutine qui arrive au Kremlin.

Poutine - Le retour de l'ours - L'un des plus récents documentaires français sur le dirigeant russe. Avec de nombreux experts, le documentariste Frédéric Tonolli interroge les motivations profondes de cette nouvelle guerre froide. Ce film retrace comment, après la prise de pouvoir surprise de l’obscur officier du KGB, la Russie a œuvré pour se replacer au centre de l'échiquier géopolitique. Reliques de la Guerre froide, interventions en Géorgie, en Ukraine ou en Crimée, en Syrie, en Libye, en Centrafrique... Frédéric Tonolli (prix Albert-Londres en 1996) passe au peigne fin les motivations profondes de celui qui est décrit comme un "réaliste pragmatique" et non un idéologue.

Arte propose naturellement une belle collection de reportages et films documentaires sur la Russie contemporaine. Vous pouvez en savoir plus sur la société russe grâce au documentaire : Russie, le poison autoritaire.

Vladimir Poutine, les secrets d'une ascension - Ce film a été diffusé sur France Télévision avec un récit du présentateur Laurent Delahousse pour le magazine de France 2 Un jour une histoire. Ce documentaire de 2016 signé Christophe Widemann est une très bonne porte d'entrée pour celles et ceux qui ne connaissent pas vraiment le parcours du président russe.

Toujours sur France Télévisions, vous pouvez découvrir Vladmir Poutine dans une mini-série de 3 épisodes de 47 minutes : Poutine, l’espion devenu Président. Les années KGB, son système de surveillance, l’élimination méthodique de ses opposants, le trucage électoral, la désinformation et l’ingérence dans des élections à l’étranger sont les thématiques qui parcourent cette série. La série est disponible gratuitement sur la plateforme du groupe audiovisuel public.

Dans le même registre, Poutine, la mafia et la Russie d'Anastasia Kirilenko et Nicolas Tonev, diffusée par la chaîne suisse RTS, présente un portrait récent de Vladimir Poutine. Vous pouvez aussi le trouver gratuitement sur YouTube par exemple.

Mediapart s'est aussi intéressé au président russe et a proposé aux Français un document créé par celui qui voudrait bien remplacer Vladimir Poutine au Kremlin. Un palais pour Poutine s'intéresse au portefeuille du dirigeant et aux luxueux goûts du chef d'État et de ses oligarques. Le film - réalisé durant l’automne par l’équipe de l'opposant aujourd'hui emprisonné Alexeï Navalny et de son Fonds de lutte contre la corruption - a été mis en ligne sur YouTube le 19 janvier 2021. Ses révélations notamment sur les propriétés détenues par le dirigeant ont provoqué un soulèvement rare en Russie.

Pour les téléspectateurs qui maîtrisent l'anglais, quelques documentaires peuvent aussi compléter votre liste de visionnages : Putin's Way, un portrait du dirigeant par le magazine Frontline diffusé sur le service public américain PBS. Un documentaire qui date de 2015 et s'attache à mieux comprendre la personnalité de Vladimir Poutine.





Conversations avec Monsieur Poutine d'Oliver Stone. Durant deux ans, entre juillet 2015 et février 2017, le réalisateu américain a interviewé Vladimir Poutine, durant près de 50 heures, sur divers sujets politiques ainsi que son ascension au pouvoir. Avant Poutine, il s'est intéressé à Hugo Chávez, Fidel Castro ou encore Edward Snowden. Le film a été critiqué à sa sortie pour la complaisance de son réalisateur envers son sujet et un certain manque de profondeur. Il reste cependant un document important et rare sur la vision de Poutine au milieu des années 2010.

Sur les plateformes

Sur Netflix vous ne trouverez pas de film uniquement centré sur Vladimir Poutine mais son parcours intervient dans plusieurs séries : Le parcours des tyrans, L'art de l'espionnage ou encore Winter's on Fire: Ukraine's Fight For Freedom qui raconte la révolution de Maidan en 2014. Avec un angle un peu différent, nous vous conseillons aussi Icare, un film primé aux Oscars qui raconte comment un cycliste américain a provoqué un scandale monstre sur la question du dopage en Russie. Une histoire loin de faire plaisir au gouvernement russe...



Sur Amazon Prime Video, vous pouvez aussi regarder Citizen K, un film sorti en 2019 qui revient sur le destin de Mikhaïl Khodorkovski, un ancien magnat du pétrole russe. Il fut prisonnier de 2003 à 2013. En exil à Londres depuis 2015, il utilise sa fortune pour financer des enquêtes sur l'entourage du président russe Vladimir Poutine. Là encore, il s'agit d'un film qui fait la place belle aux idées d'un opposant notoire au dirigeant russe. Le militantisme de l'œuvre n'est donc pas à oublier lors du visionnage mais il s'agit d'un point de vue malgré tout très intéressant.

Le bonus pour tout comprendre

L'indispensable émission Le Dessous des cartes vous propose aussi en 25 minutes de parfaitement comprendre les origines du conflit actuel entre l'Ukraine et la Russie. Cartes à l'appui, Émilie Aubry revient sur l’histoire de la relation Russie-Ukraine avec deux experts : Thomas Gomart, directeur de l’IFRI et Anna Colin-Lebedev, spécialiste des sociétés post-soviétiques.

