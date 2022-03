Netflix nous offre des retours très attendus pour ce mois de mars. D'abord, les séries romantiques et historiques que sont Outlander et La Chronique des Bridgerton. La première en est à sa saison 6 et notre couple qui voyage dans le temps continue de se balader sur la frise chronologique de l'humanité. Les fans de cette saga littéraire signée Diana Gabaldon seront aux anges. L'autre suite est celle de l'un des grands succès des fêtes de fin d'année de 2020.

Les amoureux de drame et de tensions préfèreront se ruer sur la suite très attendue de la série Formula 1 qui est de retour pour une 4e saison. Même si vous n'êtes pas fan de sport mécanique nous ne pouvons que vous conseiller de vous plonger dans cet univers incroyable. Au rayon des nouveautés, on trouve la nouvelle série de la créatrice de Dix pour Cent baptisée Drôle qui suivra des jeunes "wannabe" humoristes. Blagues, relation au succès, esprit d'équipe et rivalités sont au programme.

Découvrez tous les films, séries et animés que vous pourrez découvrir sur Netflix en mars 2022.

Séries

The Guardians of Justice

Date : 1/03

Quand ils ne peuvent plus compter sur leur chef, qui semblait pourtant invincible, des superhéros en crise sont confrontés au mal qui ronge le monde... et leurs vies.

Ritmo salvaje

Date : 2/03

Deux danseuses colombiennes que tout oppose s'affrontent sur la piste de danse, et en dehors, portées par une volonté de réussir qui les conduit sur un chemin dangereux.

L'Agence : L'immobilier de luxe en famille (saison 2)

Date : 3/03

Synopsis : Entrez dans la vie de la famille Kretz, des agents immobiliers en quête de biens d'exception pour leurs prestigieux clients dans toute la France et à l'étranger.

Son vrai visage

Date : 4/03

Une femme reconstitue le lourd passé de sa mère après qu'une violente attaque dans leur petite ville tranquille a révélé des menaces inattendues et de funestes secrets.

Outlander (saison 6)

Date : 7/03

Ce périple romantique plébiscité fait son retour pour une sixième saison.

The Last Kingdom (saison 5)

Date : 9/03

L'Angleterre connaît une paix fragile depuis des années, et Uhtred pense que des ennuis se profilent à l'horizon. Les événements vont bientôt lui donner raison.

Queer Eye : Allemagne

Date : 9/03

Dans cette série de relooking, cinq experts en style de vie, mode, beauté, santé et design surnommés la "Dream Team" épatent tout un pays, et bouleversent des vies.



Guide astrologique des cœurs brisés (saison 2)

Date : 8/03

Si "Stars of Love", l'émission d'Alice, connaît un succès qui ne se dément pas, l'histoire d'amour de la jeune femme avec Davide se révèle quant à elle assez mal engagée.



Formula 1 : Pilotes de leur destin (saison 4)

Date : 11/03

Vétérans ou débutants, 20 pilotes s'affrontent dans une nouvelle saison de Formule 1 qui déborde de rebondissements et d'adrénaline.

Jusqu'à ce que le sort les sépare

Date : 11/03

Contraint de se séparer, un couple doit se retrouver dans une autre vie pour lever le sort qui pèse sur sa petite ville, où plus personne ne peut tomber amoureux.

Drôle

Date : 18/03

À Paris, quatre jeunes humoristes poursuivent leur rêve de gloire en tentant de concilier pressions financières, tensions familiales et aventures amoureuses.

La Chronique des Bridgerton (saison 2)

Date : 25/03

Devoir, désir et scandale s'entrechoquent quand le vicomte Anthony Bridgerton veut se marier, mais trouve son égale en la personne de la grande sœur de sa future épouse.

Mais aussi :

Tyler Henry à l'écoute de l'au-delà, La Bonne Terre, Human Resources, Cherche l'amour… éperdument, Top Boy (saison 2), Light the Night (partie 3), Les Monstres de Cracovie, Young, Famous & African, On en mangerait… ou pas, Twenty Five Twenty One, Forecasting Love and Weather, Business Proposal, Tomorrow, Thirty-Nine, Minuit au Pera Palace, Les Artisans du fun, Last One Standing...

Films

La reine Margot

Date : 01/03

Obligée d'accepter un mariage arrangé avec un roi protestant pour amener la paix, Margot tombe amoureuse d'un autre homme et déclenche des évènements tragiques.

Réalisé par Patrice Chéreau. Avec Isabelle Adjani, Daniel Auteuil...



Quai d'Orsay

Date : 01/03

Au milieu d'incessantes intrigues, le jeune "chargé de langage" du chef de la diplomatie française s'évertue à donner un sens aux insanités politiques de son patron.

Réalisé par Bertrand Tavernier avec Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz...



Perdus dans l’arctique

Date : 2/03

Un pharmacien endetté importe clandestinement d'Inde des médicaments bon marché contre la leucémie mais finit par aider des centaines de patients. Inspiré de faits réels.



Meskina

Date : 4/03

À la trentaine, Leyla a le cœur brisé et pas de boulot. Mais elle décide de se réinventer et de trouver son propre bonheur tandis que sa famille tente de la recaser.



Belle d'automne

Date : 8/03

Dans la Pologne des années 60, l'artiste Kalina Jędrusik est au sommet de sa popularité, mais la rage d'un haut fonctionnaire éconduit menace de ruiner sa carrière.



Et le ciel s'assombrit

Date : 9/03

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le sort de plusieurs habitants de Copenhague bascule quand une école est bombardée par erreur. Un film inspiré de faits réels.



Adam à travers le temps

Date : 11/03

Après un atterrissage accidentel en 2022, le pilote de chasse et voyageur temporel Adam Reed fait équipe avec une version de lui-même âgée de 12 ans pour sauver le futur.



Collection Romy Schneider

Date : 16/03

En hommage à Romy Schneider, et pour accompagner l'exposition événement à la Cinémathèque française (16 mars - 31 juillet), Netflix propose de (re)découvrir neuf de ses plus grands films à partir du 16 mars : La Piscine (1969), Christine (1958), Le Procès (1962), Les choses de la vie (1969), Max et les ferrailleurs (1971), César et Rosalie, L'important c'est d'aimer (1975), Une femme à sa fenêtre (1976) et Plein soleil (1960) qui est déjà disponible.



Mais aussi : La vie très privée de Monsieur Sim, Marie Stuart, reine d'Écosse, Insidious la dernière clé, LOL, Very Bad Trip 2 et 3, Ted 2, Baywatch, Une amie au poil, Black Crab, Contrecoups, Bien plus qu'un au revoir, Reste la vie, Love Like the Falling Petals, L'Effet grêlon, Marilyn a les yeux noirs, The Weekend Away, The Pirates : À nous le trésor royal !...

Jeunesse et animés

Musclor et les Maîtres de l'univers (Saison 2)

Date : 3/03

Eternos retient son souffle tandis que Musclor et les héros scellent de nouvelles alliances et destinées pour entraver Skeletor dans sa quête de pouvoir.



Mais aussi : Chip et Patate : Saison 3, Le Monde de Karma (saison 2), Team Zenko Go, Transformers: BotBots, Mighty Express (saison 6), Super PupZ : Des chiots pas comme les autres,



Kotaro en solo

Date : 10/03

Un petit garçon emménage tout seul dans un immeuble délabré et sympathise avec son voisin, un auteur de manga fauché.



Mais aussi : Thermae Romae Novae, Adam by Eve: A Live in Animation...

Documentaires

Un bail en enfer

Date : 1/03

Escrocs violents, tueurs sans merci… Ces terrifiantes histoires vraies dévoilent certaines des pires expériences de cohabitation que l'on puisse imaginer.



Le Journal d'Andy Warhol

Date : 9/03

Après avoir survécu à une tentative d'assassinat en 1968, Andy Warhol illustre sa vie et ses sentiments. Cette série documentaire nous plonge dans ses journaux intimes.



Les Principes du plaisir

Date : 22/03

Sexe, orgasme et science moderne sont au programme de cette série révélatrice qui célèbre la complexité du plaisir féminin et fait taire certains mythes d'un autre temps.



Bad Vegan : Arnaque au menu

Date : 16/03

Synopsis : Après avoir épousé un homme mystérieux qui prétendait pouvoir rendre son chien immortel, une célèbre restauratrice végétalienne voit sa vie échapper à tout contrôle.



Johnny par Johnny

Date : 29/03

Cette série documentaire intimiste sur l'icône du rock raconte le chanteur et l’homme tel qu’il se voyait, à travers des interviews et des images d’archive inédites. Réalisée par Alexandre Danchin et Jonathan Gallaud.



Ne faites confiance à personne

Date : 30/03

Lorsque le fondateur d'une plateforme canadienne d'échange de cryptomonnaies meurt inopinément en Inde, ses clients soupçonnent que ce décès cache quelque chose.



Mais aussi :

800 mètres, Le Règne animal (saison 2), Trois tonne$ : Braquage record au Brésil, Survivre au paradis : Une histoire de famille...