"Drôle" (Netflix) : que vaut cette nouvelle série française par la créatrice de "Dix pour cent" ?

C’est une des séries françaises les plus attendues de 2022 car sa créatrice est celle de Dix pour cent. Elle s’appelle Drôle et elle débarque sur Netflix à partir du vendredi 18 mars prochain. La série est signé Fanny Herrero, la créatrice, donc, de Dix pour cent, récompensée l’an dernier aux International Emmy Awards. Quatre saisons, bientôt un film tourné en partie à New York et une 5e saison qui pourrait être un reboot, avec une nouvelle agence. Dix pour cent se passait dans le milieu des agents de cinéma, Drôle, elle, explore le milieu de l’humour, précisément celui du stand-up parisien.

Drôle compte quatre héros dont Bling, un comique chevronné en voie de ringardisation. Il y a aussi Aïssatou, une jeune maman dont un sketch sur le plaisir prostatique va créer le buzz sur les réseaux et le bad buzz dans son couple. Apolline, une jeune bourgeoise qui rêve d’être comique ce qui ne fait pas rire du tout ses parents. Et enfin Nezir, timide mais doué, dont la vie dépend d’un chrono : 30 minutes pour livrer des plats et 10 minutes pour délivrer des vannes sur scène. Et dans les deux cas, le client peut être très difficile.

C’est Gad Elmaleh qui est à l’origine de Drôle. C’est en dinant avec lui que Fanny Herrero a eu le déclic pour créer Drôle. Gad Elmaleh qui se fait piquer une idée, c’est le monde à l’envers... C’est une vanne et justement c’est ça le principe de Drôle : montrer combien c’est dur d’être drôle. Et combien l’univers de l’humour, lui, ne l’est pas forcément. Il y a une concurrence de malade, des gros egos et ça demande beaucoup de travail. C’est un peu comme le foot : y a beaucoup d’appelés et peu d’élus.

Drôle, ça l’est, c’est aussi le but, grâce à l’apport à l’écriture de vrais bons standuppeurs comme Jason Brokerss, Thomas Wiesel ou Shirley Soignon. Bref, c’est pas Dix pour cent là mais 99% réussi… Pas encore 100% car, vous le savez, la perfection n’est pas de ce monde...