"The Crown" (saison 5) : Dominic West et Elizabeth Debicki deviennent Charles et Diana

Vous pouvez oublier les anciens acteurs des saisons 3 et 4 de The Crown. La série Netflix sur la famille royale joue une nouvelle (et dernière) fois aux chaises musicales et remplace une grande partie de son casting pour faire avancer la monarchie dans le temps.

Pour la saison 5, ce sont Dominic West (Sur écoute, The Hour, The Affair) et Elizabeth Debicki (Tenet, Les Gardiens de la Galaxie, The Night Manager) qui vont se glisser dans les costumes du prince Charles et de Diana Spencer. Netflix a révélé de premières images de cette saison 5 avec ces deux acteurs dans les tenues et postures iconiques de ces deux célébrités. Il faut dire qu'ils vont devoir redoubler d'effort pour faire oublier les prestations brillantes de leurs prédécesseurs : Emma Corrin et Josh O'Connor.

C'est l'actrice Imelda Staunton (bien connue des fans de Harry Potter) qui prêtera ses traits à la reine Elizabeth II dans les deux dernières saisons. Elle viendra remplacer Olivia Colman et Claire Foy. Jonathan Pryce (vu dans Game of Thrones) sera son époux, le prince Philip, Lesley Manville prendra la suite de Helena Bonham Carter dans la robe de la princesse Margaret et Jonny Lee Miller sera le Premier ministre conservateur John Major.

Il est encore trop tôt pour connaître la date de sortie de cette nouvelle saison mais elle devrait être diffusée en 2022, toujours sur Netflix.