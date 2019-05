publié le 17/05/2019 à 16:57

La star de Twilight pourrait prochainement régner sur Gotham City. Le magazine américain Variety annonce que Robert Pattinson jouera le rôle de Batman, dans le prochain long métrage réalisé par Matt Reeves.



Si les négociations aboutissent, l'acteur britannique de 33 ans pourrait ainsi succéder à Michael Keaton, Christian Bale, Ben Affleck ou encore George Clooney. Pas de quoi effrayer la star qui a déjà joué dans une trentaine de films au cinéma, dont Harry Potter et la coupe de feu, le 4e volet de la saga, qui l'a révélé en 2005, et, bien sûr, la trilogie, tirée de livres, Twilight.



C'est justement à cause de son rôle d'Edouard Cullen dans Twilight, qui a tendance à lui coller à la peau, que les réactions à cette annonce sur les réseaux sociaux sont assez mitigées. Si certains rejettent avec vigueur ce choix de la production, d'autres tentent de le défendre.

Pour l'heure, rien n'est encore officiel. Aucune date de tournage n’a été dévoilée. Seule certitude : The Batman devrait sortir dans les salles obscures en juin 2021.