"Stranger Things", "The Last of Us", "House of the Dragon"... Les 12 séries retardées (ou non) par la grève d'Hollywood

Eleven, Joel et Rhaenyra Targaryen... comptent parmi les personnages de séries les plus populaires du moment

Les fans de séries télé ont l'habitude d'être patients. Il y a encore quelques temps, une nouvelle saison de votre série préférée débarquait sur votre petit écran chaque année. Des saisons qui duraient généralement pour une vingtaine d'épisodes de 40 minutes chacun. Mais la production des séries des dix dernières années ressemble bien plus à celle des grands films de cinéma. Les épisodes sont de plus en plus longs, les saisons comptent désormais une petite dizaine d'épisodes et il faut souvent attendre deux ou trois ans entre chaque saison. Casting cinq étoiles, effets spéciaux spectaculaires, liens avec les scénarios de longs-métrages pour les grandes franchises comme Marvel ou Star Wars... Le temps s'est considérablement allongé pour le public.

Et tout ça, c'était sans compter sur les événements de la vraie vie qui viennent régulièrement percuter les plannings de production. Hollywood a connu une grande pause avec le Covid qui a stoppé ou considérablement ralenti les tournages et/ou la post-production de vos séries préférées. À peine la pandémie a été digérée qu'un nouveau phénomène, social cette fois, vient bousculer le calendrier des sorties : la grève des créateurs à Hollywood.

Les scénaristes sont en grève depuis plus de 100 jours, ont été rejoints en juillet par les acteurs du puissant syndicat SAG-AFTRA. Les directives du SAG-AFTRA, qui représente 160.000 comédiens, cascadeurs, danseurs et autres professionnels du petit et grand écran, interdisent en effet à tous ses membres de tourner, mais aussi de promouvoir leurs productions, en personne ou sur les réseaux sociaux. Les grèves à Hollywood ont entraîné l'arrêt de toutes les productions cinématographiques et télévisuelles américaines, à quelques exceptions près, comme les émissions de télé-réalité