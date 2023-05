"Dune, deuxième partie" : bande-annonce épique, date, casting... Ce que l'on sait sur la suite

Préparez-vous à retrouver le sable de la planète Arrakis et ses dangereux vers géants. La deuxième partie du film Dune vient de dévoiler, ce 3 mai 2022, sa première bande-annonce. L'occasion parfaite pour replonger dans l'univers de l'auteur de science-fiction Frank Herbert, adapté une nouvelle fois pour le grand écran par le Canadien Denis Villeneuve.

Après un premier volet spectaculaire qui a présenté ce monde complexe et ses personnages principaux, l'univers de Dune va s'étendre considérablement. Nous retrouvons notre héros, Paul Atréides toujours incarné par Timothée Chalamet alors que sa noble famille a été décimée par un vaste complot politique. Désormais isolé avec sa mère, Dame Jessica (Rebecca Ferguson), Paul va devoir s'adapter au désert et à ses habitants pour penser sa vengeance contre l'empire et ses rivaux de la Maison Harkonnen.

Cette Partie 2 va se concentrer sur la relation entre Paul Atréides et Chani (Zendaya) mais une nouvelle myriade de personnages vont venir agrandir la famille Dune. Nous allons enfin voir le visage de l'empereur Shaddam IV (Christopher Walken) et de sa fille Irulan Corrino (Florence Pugh). Austin Butler de son côté incarnera Feyd-Rautha Harkonnen et notre Léa Seydoux nationale viendra compléter cette nouvelle promotion 5 étoiles d'acteurs dans le rôle de Dame Margot, une Bene Gesserit.

Charlotte Rampling, Javier Bardem ou encore Stellan Skarsgård reprendront leurs rôles. Le film sortira dans les salles obscures françaises le 1er novembre 2023.

