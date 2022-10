"Les Anneaux de Pouvoir", saison 2 : date, intrigues, personnages... Ce que l'on sait

Après 8 épisodes, la saison 1 de la très coûteuse série Les Anneaux de Pouvoir d'Amazon Prime Video vient de s'achever. Cette première partie a été une grande introduction pour le Deuxième Âge de la Terre du Milieu et l'occasion pour les fans de l'univers de Tolkien de se replonger dans cet univers particulièrement riche.

Durant cette première saison, nous avons pu découvrir Valinor, la terre natale des elfes aujourd'hui impossible à visiter. Nous avons fait nos premiers pas dans l'histoire de Númenor, l'Atlantide tolkenienne. Nous avons aussi vu la création du Mordor et l'éruption de la Montagne du Destin, le visage aimable de Sauron, la création des premiers anneaux de pouvoir... Mais tout cela n'était qu'un début.

Quand pourront nous découvrir la saison 2 ? Avec ces quelques réponses et beaucoup de nouvelles questions, les fans de la série sont déjà en train de chercher à savoir ce qu'il va se dérouler lors des prochaines saisons. Tout d'abord, et c'est une évidence pour beaucoup, la saison 2 va arriver dans plus d'un an, voire deux, sur nos écrans. Les acteurs et la production sont déjà sur le pont et les tournages ont repris au Royaume-Uni au courant du mois d'octobre, avant même que la saison 1 n'ait terminé sa diffusion.

La saison 1 a été mise en boîte en 18 mois. Il faut dire qu'une saison 1 est toujours plus longue à produire et la pandémie est venue ralentir le travail de l'équipe. Cependant, il ne serait pas étonnant que Les Anneaux de Pouvoir ne revienne sur nos écrans qu'en 2024. La saison 2 devrait compter le même nombre d'épisodes avec le même rythme de diffusion.

Les 7 questions dont nous voulons les réponses

1 - Comment va agir Sauron ? C'est le grand sujet de cette saison 2. Nous savons désormais que Halbrand, incarné par le séduisant Charlie Vickers, est Sauron. Son charme et son humour ont réussi à tromper jusqu'à Galadriel. Maintenant qu'il connaît le plan des elfes pour concevoir les anneaux et qu'il dispose d'une très belle forge (un volcan très en colère au coeur du Mordor), Sauron va pouvoir réaliser son grand oeuvre : la création des anneaux des hommes, des nains et de l'Anneau unique. Nous avons hâte de voir comment le seigneur des ténèbres va avancer ses pions et faire régner la terreur en Terre du Milieu.



2 - Qui est vraiment l'Étranger ? L'autre mystère de la saison 1 concernait l'identité de notre vieil homme tombé du ciel. À présent, nous savons qu'il est un Istari, l'un des sorciers de la Terre du Milieu. Nous en avons déjà vu trois dans Le Seigneur des Anneaux : Saroumane, Radagast et, le plus célèbre de tous, Gandalf. Nous ne savons pas encore si ce sorcier amnésique est l'un de ces trois ou un tout nouveau personnage. Son voyage au côté de Nori jusqu'à Rhûn, à l'Est, "là où les étoiles sont étranges", pourraient certainement nous renseigner. Il s'agirait aussi de la première incursion dans ces terres par une adaptation de l'œuvre de Tolkien.

3 - Quels seront les pouvoirs des trois anneaux forgés par Celebrimbor ? Nous avons trois anneaux désormais. Composés de métaux précieux de Valinor, du mystérieux mithril des Nains et de joyaux rares, ces trois bijoux disposent de pouvoirs méconnus. Dans Le Seigneur des Anneaux, nous savons qu'un Galadriel en possède un, destiné à protéger son royaume, Elrond en a un autre, peut-être à l'origine de ses pouvoirs de guérison, et Gandalf dispose de l'anneau du feu. Mais ces anneaux sont passés de mains en mains pendant le Deuxième Âge et il serait très intéressant de voir l'étendu de leur pouvoir et comment ils vont réagir à la naissance de l'Anneau Unique...

4 - L'arrivée de Círdan ? Parmi les elfes légendaires, nous avons vu Galadriel, Gil-Galad, Celebrimbor... Mais d'autres tout aussi importants devraient être dévoilés. Círdan a été, après Gil-Galad et avant Gandalf, l'un des porteurs de l'anneau Narya. Il a combattu Sauron pour défendre Lindon. Il est le fondateur des Havres Gris. Il est aussi celui qui, avec Elrond, échoua à convaincre Isildur de se débarrasser définitivement de l'Anneau Unique avant le Troisième Âge.

5 - Où est le mari de Galadriel ? Malgré une des citations de Galadriel dans la série, qui croit son mari Celebron disparu, ce dernier n'est pas mort. Nous savons que le couple a régné main dans la main pendant tout le Troisième Âge et nous l'avons même apperçu dans La Communauté de l'Anneau lorsque le petit groupe est accueilli chez les elfes après la chute de Gandalf. Si les showrunners tordent ici et là les textes de Tolkien, il ne feraient pas de Galadriel une veuve pour autant. reste à savoir : où est Celeborn ? Prisonnier ? Blessé ? Perdu ? La série aura tout loisir de broder une aventure parallèle pour engager Galadriel dans l'action ou offrir des retrouvailles émouvantes. N'oublions pas non plus que le couple doit avoir une fille... Fille qui sera la femme d'un certain Elrond et la mère d'Arwen. Impossible d'échapper à cette intrigue familiale.

6 - Durin va-t-il devenir roi ? Du côté des nains aussi les choses sont amenées à bouger et plus rapidement que pour nos amis les elfes immortels. Durin sent bien que son père est sur la fin et ses derniers échanges avec son épouse montre bien qu'ils se préparent à la succession. Nous avons laissé le prince sur sa frustration. Sans doute aura-t-il à coeur de creuser le filon de mithril une fois son père dans un cercueil. Il ne faut pas non plus oublier que nous avons vu un Balrog au coeur de la montagne. La série va certainement nous offrir des nombreuses scènes épiques avec ce redoutable ennemi.

7 - Va-t-on assister à la création des autres anneaux ? Les elfes ont leurs trois anneaux, conçus avec les conseils de Sauron mais sans qu'il ne puisse corrompre les bijoux... Mais il y a d'autres peuples à séduire et contrôler. Les Sept anneaux des Nains et les Neuf anneaux des Hommes restent encore bien mystérieux. Sauron essayera certainement de se positionner en sauveur pour ces peuples. Il promettra l'immortalité aux Hommes, jaloux des Elfes. Idem pour les Nains... Mais les Nains sont, par nature, bien plus résistants à la magie et aux influences extérieures. Tolkien n'a que peu explicité les pouvoirs de ces fameux anneaux inférieurs. Les Anneaux de Pouvoir pourra naturellement combler ce vide.

