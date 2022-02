"SOS Fantômes" : le réalisateur Ivan Reitman est décédé à l'âge de 75 ans

Le cinéaste canadien Ivan Reitman, à qui l'on doit notamment SOS Fantômes et d'autres grandes comédies à succès, est mort ce lundi 14 février à l'âge de 75 ans, a annoncé son entourage.

"J'ai perdu mon héros", a écrit sur les réseaux sociaux son fils Jason Reitman, qui a par ailleurs réalisé SOS Fantômes: L'Héritage. "À Hollywood, il était plus grand que nature. C'était un roi de la comédie", lui a rendu hommage sur Twitter Arnold Schwarzenegger, qu'il avait fait tourner dans Jumeaux et Un flic à la maternelle.

Ivan Reitman avait plus de 50 ans de carrière et s'était fait connaître aux États-Unis en produisant en 1978 American College, comédie culte sur les étudiants américains et leurs fraternités à la vie souvent très agitée. Mais c'est en tant que réalisateur que le Canadien avait accédé à une notoriété mondiale, avec SOS Fantômes (Ghostbusters) en 1984, qui demeure, avec sa bande originale devenue un tube, une référence pour plusieurs générations.

"Je suis très attristé par la disparition d'Ivan Reitman, un grand cinéaste avec lequel j'ai eu l'honneur et le privilège de travailler", a tweeté l'acteur Ernie Hudson, qui jouait dans "SOS Fantômes" en 1984 et sa suite de 1989.

Après "SOS Fantômes", Ivan Reitman avait remporté de nouveaux grands succès en parvenant habilement à faire dévier Arnold Schwarzenegger de ses rôles suintant la testostérone pour pratiquer l'auto-dérision et incarner des personnages comiques. Ce fut le cas à trois reprises avec Jumeaux (1988), Un flic à la maternelle (1990) et Junior (1994), des tournages qui ont "été le paradis pour moi", se souvient l'acteur.

Après avoir réalisé Sex Friends (2011) avec Natalie Portman puis Le Pari (2014) avec Kevin Costner et Jennifer Garner (un échec commercial), Ivan Reitman travaillait à une suite du film Jumeaux, intitulée Triplés et réunissant Schwarzenegger et Danny DeVito. Le tournage devait débuter cette année.