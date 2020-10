publié le 30/10/2020 à 11:18

Lors du tout premier confinement, de très nombreuses personnes se sont jetées sur l'excellent film de 2011 Contagion de Steven Soderbergh avec Marion Cotillard, Matt Damon ou encore Kate Winslet. Ce film évoquait une pandémie mondiale et meurtrière et la course des scientifique pour juguler l'épidémie. Une œuvre visionnaire et très réaliste pour certains. Tout y était. Les cas contacts, la quête pour un vaccin, l'insoutenable confinement de la population générale...

Le producteur Michael Bay, qui n'est pas connu pour ses films les plus subtils, s'est emparé de notre pandémie actuelle pour imaginer une film catastrophe. Avec Adam Mason à la réalisation et la star de la série Riverdale KJ Apa à l'affiche, voici Songbird. Un titre poétique pour un film post-apocalyptique qui vous fera frissonner. Ce thriller qui vient de dévoiler sa bande-annonce raconte la mutation dévastatrice du Covid-23. Le monde commence sa quatrième année de confinement.

Le héros est amoureux d'une jeune femme qu'il ne peut pas voir ou toucher. Il est immunisé et livre des colis en franchissant des check-points à longueur de journée. Elle doit vivre dans son appartement avec la crainte qu'elle ou ses proches ne contractent la moindre fièvre. En cas de symptôme, une application disponible sur les smartphones de chaque personne scanne les suspects et appelle immédiatement des forces spéciales qui procèderont à l'internement ou à l'exécution des éventuels fuyards... Un univers sombre et radical mais très inspiré par notre quotidien. Le film devrait sortir dans les salles en 2021.