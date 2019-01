Leigh Bardugo, auteure de "Six of Crows" et "Shadow and Bone"

publié le 11/01/2019 à 15:19

Elle est l'auteure derrière deux sagas très populaires chez les adolescents : Shadow and Bone (Grisha en France) et Six of Crows. Elle s’appelle Leigh Bardugo, elle est américaine et sa plume a une nette préférence pour la fantasy, ce genre popularisé par J.R.R. Tolkien, G.R.R. Martin ou J.K. Rowling. Si les mondes imaginaires et fantastiques ont souvent été cachés au fond des librairies et pensés (à tort) pour un public exclusivement adolescent, c'est aujourd'hui le matériau préféré des producteurs. On ne compte plus les succès au cinéma, à la télévision ou sur les plateformes de streaming comme Netflix qui explosent les records d'audience.



Netflix vient de faire un nouveau pari sur ce genre très populaire (en attendant la production de The Witcher, qui espère devenir le successeur de Game of Thrones) en lançant le développement de l’adaptation de Shadow and Bone en 8 épisodes. Il faut dire que les livres se sont vendus à plus de 2.5 millions d’exemplaires en langue anglaise.

Netflix résume ainsi l'intrigue : "Dans un monde séparé en deux par une barrière d'obscurité éternelle dans laquelle vivent des créatures se nourrissant de chair humaine, une soldate découvre un pouvoir lui permettant peut-être d'unir ces deux mondes. Alors qu'elle essaye de maîtriser cette capacité, des forces complotent contre elle. Brigands, voleurs, assassins et saints sont en guerre et il faudra bien plus que de la magie pour survivre".

Derrière les caméras, ce sont des connaisseurs qui vont se charger de mettre en images cet univers. Eric Heisserer, qui vient d'être couronné par le succès de Bird Box toujours sur Netflix, sera le showrunner de Shadow and Bone et Six of Crows. Le producteur de Stranger Things Shawn Levy et Pouya Shahbazian de la saga Divergente se chargeront de la production, annoncent nos confrères du magazine américain Entertainement Weekly.