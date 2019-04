publié le 22/01/2019 à 06:02

Les nominations pour la 91ème cérémonie des Oscars du cinéma seront annoncées mardi 22 janvier 2019 à partir de 14h20, heure de Paris. Dans cette course prestigieuse aux statuettes, la liste des films et professionnels du septième art sera rendue publique lors d'une conférence de presse.



Après la cérémonie des Golden Globes et les Critics Choice Awards, un certain nombre de films comptent désormais parmi les favoris pour décrocher les précieuses statuettes dorées. Les noms revenant le plus souvent dans la bouche des connaisseurs sont : Green Book, sur les routes du Sud, Vice, First Man, The Favourite, A Star Is Born, Bohemian Rhapsody, If Beale Street Could Talk, le film Netflix Roma ou encore, côté film d'animation, Spider-Man : New Generation.



Cette année, la cérémonie des Oscars devra faire sans présentateur ou présentatrice depuis la vaste polémique entourant les propos homophobe du comédien Kevin Hart. Pour suivre les nominations en direct, il suffit de se connecter sur le site officiel des Oscars ou sur les réseaux sociaux de l'Académie (Twitter, YouTube ou Facebook) et de comprendre un peu l'anglais.

Kumail Nanjiani et Tracee Ellis Ross présenteront les listes que vous pourrez retrouver en direct et au complet sur RTL.fr dans la langue de Molière.