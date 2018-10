publié le 11/10/2018 à 17:56

La vie rocambolesque de Redoine Faïd va être adaptée au cinéma. Le réalisateur français Pierre Morel, connu pour ses films d'action Taken (2008), Banlieue 13 (2004) ou bien encore Gunman (2015), s'intéresse à l'idée de porter sur grand écran la cavale du braqueur, rapporte Variety.



Sa récente arrestation aurait inspiré Hollywood. Le cinéaste devrait s'aider d'un article publié en juillet 2018 dans Vanity Fair. Son titre : How Hollywood Inspired France’s Most Daring Prison Escape (Comment Hollywood a inspiré l’évasion de prison la plus audacieuse de France), en référence à la passion que voue Redoine Faïd pour plusieurs films de braquage américains comme Heat de Michael Mann, qu'il avait d'ailleurs pu rencontrer en 2009 à la Cinémathèque.

Aucune date de sortie n'a été annoncée pour le moment mais la rédaction de RTL s'est amusée à savoir qui pouvait incarner le braqueur le plus célèbre de France, arrêté le 3 octobre 2018.

Quel visage pour incarner Redouane Faïd ?

Redouane Faïd inspire le cinéma Crédits : IBO/AP/SipaPress | Date : 11/10/2018 10 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Redouane Faïd inspire le cinéma Crédits : IBO/AP/SipaPress | Date : Franck Gastambide s'est dernièrement illustré dans "Taxi 5" Crédits : Vianney Le Caer/SipaPress | Date : Roschdy Zem s'était déja illustré dans le film "Go Fast" en 2008 Crédits : SOLAL/SipaPress | Date : Tomer Sisley avait incarné Largo Winch en 2008 et 2011 Crédits : Pjb/SipaPress | Date : Sami Bouajila avait livré une magnifique préstation dans le long-métrage "Braqueurs" en 2015 Crédits : DAVID NIVIERE/SipaPress | Date : Jérôme Commandeur est le sosie parfait de Redoine Faïd Crédits : Laurent Vu/SipaPress | Date : Assaâd Bouab est connu pour son rôle de Hicham Janowski dans la série "Dix pour cent" Crédits : Capture d'écran Instagram/Compte assaadbouab | Date : Kad Merad lors de la 74ème édition du festival du film de Venise en 2017 Crédits : Guillaume Collet/SipaPress | Date : Tahar Rahim avait fait sensation dans "Un prophète" en 2009 Crédits : Erik Pendzich/SipaPress | Date : Vincent Elbaz avait séduit le public dans le long-métrage "Assaut", sorti en 2011 Crédits : Jean-Marc Haedrich/SipaPress | Date : 1 / 1 < > +

Avec sa prestigieuse carrière et ses talents d'interprétations, Roschdy Zem pourrait parfaitement incarner Redoine Faïd dans le film de Pierre Morel. Le comédien s'est déjà illustré dans des films mêlant réalité et fiction, notamment dans Go Fast en 2008. Autre acteur pouvant être susceptible de prêter ses traits à Redoine Faïd : Sami Bouajila. L'acteur avait livré une formidable performance dans le film Braqueurs, sorti en 2015.



Assaâd Bouab, qui s'est illustré dans la série de France 2, Dix pour cent, semblerait être le candidat idéal. Son côté beau parleur et baratineur dans la fiction de France télévision n'est pas sans rappeler le braqueur de 46 ans.



Mais ils sont plusieurs acteurs français à pourvoir rendre le personnage de Redoine Faïd fascinant aux yeux des spectateurs. Encore un peu de patience avant de découvrir lequel sera choisi par Pierre Morel.