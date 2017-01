Le réalisateur de 31 ans a été récompensé sept fois aux Golden Globes pour son film "La La Land". Il est l'étoile montante d'Hollywood.

Il va fêter ses 32 ans le 19 janvier, entre deux cérémonies pour lesquelles il est le grand favori. Damien Chazelle est le nouveau réalisateur qu'Hollywood s'arrache. Son deuxième film La La Land a déjà battu tous les records aux Golden Globes en remportant les sept prix pour lesquels il était nommé. Cette comédie musicale moderne avec Ryan Gosling et Emma Stone l'a propulsé en quelques semaines au sommet, les critiques américains voyant en lui le nouveau Quentin Tarantino ou Martin Scorsese.



Encore inconnu il y a deux ans, il n'en est pourtant pas à son coup d'essai puisque son premier long-métrage, Whiplash a déjà remporté plusieurs prix en 2014. Né à Providence aux États-Unis en 1985, il est le fils de Bertrand Chazelle, un mathématicien et informaticien français, un des pionniers de la géométrie algorithmique. Sa mère, Celia Martin, est écrivain.

Un passionné de jazz

Damien Chazelle est passionné de jazz et batteur de formation. Il a expliqué au site A.V. Club qu'il a intégré pendant ses études un groupe de jazz "très compétitif" et travaillé avec un instructeur exigeant. Une période très stressante dont il s'est inspiré pour son deuxième film en tant que réalisateur. Dans Whiplash (2014), le jeune batteur Andrew Neiman (Miles Teller) est torturé psychologiquement par le chef d'orchestre Terrence Fletcher. Ce personnage joué par J.K. Simmons est inspiré du professeur de Damien Chazelle, qu'il craignait et qui l'a poussé au maximum de ses capacités. Pratiquant la batterie jusqu'à huit heures par jour, il a confié au site Écran noir : "Soudain la musique est devenue une guerre de tous les jours... C'était la vie ou la mort".

La musique est de nouveau au cœur de son travail dans La La Land. Pour cette comédie musicale des années 2010, il a collaboré avec son ami, le compositeur Justin Hurwitz, qui signe l'ensemble de la bande originale. Il y fait chanter et danser les comédiens Ryan Gosling et Emma Stone sur des musiques entraînantes qui rappellent les grandes comédies musicales des années 1950.

Inspiré par Jacques Demy

Damien Chazelle est à moitié français et très attaché au cinéma de l'Hexagone. En 2014, il a confié à l'AFP avoir la nostalgie de l'âge d'or du cinéma, notamment des films de Jacques Demy, une de ses plus grandes références avec Michel Legrand. En décembre, il expliquait au magazine W avoir vu Les parapluies de Cherbourg pour la première fois à "17 ou 18 ans" : "J'étais transporté, démoli, emporté, élevé. Tous les états dans lesquels peut vous mettre un film. C'est à ce moment là que j'ai réalisé que l'art pouvait changer une vie".



Le jeune réalisateur a aussi une passion pour les films où la danse a un rôle important, comme ceux avec Ginger Rogers, Fred Astaire et Gene Kelly. "C'est la dernière génération qui dansait avec le jazz, juste avant le rock", confiait-il à l'AFP : "Les années 1930 à 1960, c'est une époque non seulement cinématographique mais musicale qui compte beaucoup pour moi". Ses films préférés ? Beau fixe sur New York et Chantons sous la pluie avec Gene Kelly.

Un timide qui bat des records

Damien Chazelle avoue lui-même être un grand timide et souffrir d'angoisses avant de monter sur scène. Un stress qu'il a trouvé trop handicapant pour pouvoir continuer à jouer dans un groupe de jazz. Il a récemment confié, lors d'une table ronde : "Je ne pouvais pas gérer la terreur très particulière qui me prenait dès que je devais jouer sur scène ou devant des gens". Un stress qu'il continue de ressentir lorsqu'il dirige des acteurs ou même lorsqu'il voit ses propres films : "J'envie les acteurs, ils savent gérer le stress bien mieux que moi".

Dimanche 8 janvier, lors des Golden Globes, La La Land a reçu sept prix sur ses sept nominations, un record. Son film est nommé onze fois aux BAFTA. Damien Chazelle a reçu le Golden Globe du meilleur réalisateur ce qui, à 31 ans, en fait le plus jeune primé dans cette catégorie. Depuis dix ans, le réalisateur récompensé aux Golden Globes l'est aussi aux Oscars. Damien Chazelle va devoir s'habituer à être le centre de l'attention.