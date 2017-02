publié le 27/02/2017 à 08:21

C'est le plus gros couac de l'histoire des Oscars. Lors de la 89e cérémonie qui s'est déroulée lundi 27 février aux aurores, l'Oscar du Meilleur film a d'abord été remis par erreur à La La Land de Damien Chazelle, l'un des grands gagnants de la soirée. C'est Faye Dunaway, qui reçoit l'enveloppe de Warren Beatty, et annonce le mauvais gagnant. Mais avant que la vérité ne soit rétablie, tout le casting du film s'est rendu sur scène sous les applaudissements du public. C'est alors que le producteur de La La Land producteur Jordan Horowitz, qui, la mine pincée s'est exclamé : "Je suis désolé, il y a eu une erreur. Moonlight, vous avez gagné l'Oscar du Meilleur film. Ce n'est pas une blague !"



Stupeurs et tremblements sur la scène du Dolby Theatre de Los Angeles. Et effectivement, Jordan Horowitz montre alors la vraie enveloppe qui prouve que Moonlight est le Meilleur film de l'année. Jimmy Kimmel, le maître de cérémonie s'excuse alors pour cette bévue et tacle gentiment Steve Harvey, le présentateur qui avait couronné la mauvaise Miss Univers l'an passé. Mais alors, comment cette mauvaise enveloppe est-elle restée sur le pupitre ?

Deux enveloppes sur la même scène

C'est Warren Beatty qui a d'abord expliqué sur scène qu'il avait entre les mains l'enveloppe récompensant Emma Stone en tant que Meilleure actrice pour La La Land, quelques instants plus tôt. Et c'est là que l’acteur comprend qu'il y a un problème... Il lance un regard intense à Faye Dunaway, probablement pour la prévenir, avant de lui faire lire l'enveloppe. "Je n'essayai pas d'être drôle", explique-t-il sur scène. Et effectivement, après un zoom conséquent, on voit bien qu'il possède le mauvais carton des gagnants. "J'ai demandé à l'organisation comment cette situation avait-elle pu arriver, mais personne ne m'a répondu", a-t-il ensuite expliqué aux journalistes, comme le rapporte le site People.

Zoomed-in photo of the envelope Warren Beatty was carrying onstage — it was NOT the envelope for best picture. pic.twitter.com/VThHQ8JnT8 — USA TODAY (@USATODAY) 27 février 2017

Selon USA Today, Emma Stone aurait expliqué dans la salle de presse qu'elle avait gardé son enveloppe, qui annonce son Oscar, juste après avoir quitté la scène. Il y aurait donc plusieurs enveloppes pour un même prix. Mais, à qui la faute pour que celle d'Emma Stone soit restée sur le pupitre au lieu d'être changée pour celle de Moonlight ? Pour le moment, il n'y a pas de responsable désigné, mais on blâme pour le moment les assistants ou les stagiaires qui auraient mal préparé la scène.