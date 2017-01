La 74e cérémonie des Golden Globes a récompensé le meilleur du cinéma et de la télévision de l'année lors d'un show animé par Jimmy Fallone à Los Angeles.

Crédit : AFP Isabelle Huppert lors de la 74e cérémonie des Golden Globes

par Emeline Le Naour publié le 09/01/2017 à 05:12

Le meilleur du cinéma et de la télévision a été récompensé ce dimanche 8 janvier à l'occasion de la 74e cérémonie des prestigieux Golden Globes qui se déroulait à l'hôtel Beverly Hilton d'Hollywood. Devançant les Oscars, l'ultime reconnaissance du 7e art, le rendez-vous donne le ton. Retransmis dans le monde entier, le show était présenté par l'humoriste culte Jimmy Fallon, accompagné d'une pléiade de stars : Steve Carell, Matt Damon, Viola Davis, Nicole Kidman, Jon Hamm...



Il était le chouchou de la critique et a raflé tout sur son passage. Le long-métrage musical La La Land, romance entre une aspirante actrice et un musicien de jazz, partait déjà grand favori avec sept nominations avec à l'affiche Ryan Gosling et Emma Stone. Les deux acteurs ont d'ailleurs remporté la prestigieuse récompense dans la catégorie du Meilleur acteur et de la Meilleure actrice dans la catégorie comédie. En tout, le film réalisé par Damien Chazelle a décroché 7 récompenses, un record absolu dont celle de la Meilleure comédie, du Meilleur scénario et du Meilleur réalisateur.



Isabelle Huppert, qui représentait élégamment la France, a remporté le prix de la Meilleure actrice dans un rôle dramatique pour son interprétation dans le sulfureux Elle, de Paul Verhoeven. L'actrice française y joue une femme violée cherchant à démasquer son agresseur. Elle était en compétition avec Nathalie Portman, Amy Adams ou encore Jessica Chastain. La légendaire comédienne a déjà récolté une moisson de récompenses aux États-Unis pour sa performance extraordinaire. "Être ici dans un film français dirigé par un réalisateur néerlandais, ça prouve que le cinéma parfois abolit les frontières", avait-elle déclaré quelques heures plus tôt sur le tapis rouge. Le film a également reçu le prix du Meilleur film étranger.

Découvrez le palmarès complet des Golden Globes

Meilleure actrice dans un drame : Isabelle Huppert pour Elle

Meilleur acteur dans un drame : Casey Affleck pour Manchester by the Sea

Meilleure actrice dans une comédie : Emma Stone pour La La Land

Meilleur acteur dans une comédie : Ryan Gosling pour La La Land

Meilleure actrice dans un second rôle : Viola Davis pour Fences

Meilleur acteur dans un second rôle : Aaron Taylor-Johnson pour Nocturnal Animals

Meilleur réalisateur : Damien Chazelle pour La La Land

Meilleur scénario : La La Land de Damien Chazelle

Meilleure musique : La La Land de Damien Chazelle

Meilleur film dramatique : Moonlight de Barry Jenkins

Meilleure comédie : La La Land de Damien Chazelle

Meilleur film étranger : Elle (France) de Paul Verhoeven

Meilleur film d'animation : Zootopie

Meilleure actrice dans une mini-série ou un télé­film : Sarah Paulson pour American Crime Story

Meilleur acteur dans une mini-série ou un télé­film : Tom Hiddleston pour The Night Manager

Meilleure actrice dans une série (comédie) : Tracee Ellis Ross pour Black-ish

Meilleur acteur dans une série (comédie) : Donald Glover pour Atlanta

Meilleure actrice dans une série (drame) : Claire Foy pour The Crown

Meilleur acteur dans une série (drame) : Billy Bob Thornton pour Goliath

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série : Olivia Colman pour The Night Manager

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série : Hugh Laurie pour The Night Manager

Meilleure mini-série ou téléfilm : American Crime Story : The people v.O.J. Simpson

Meilleure série (comédie) : Atlanta

Meilleure série (drame) : The Crown