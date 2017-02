publié le 27/02/2017 à 07:47

C'est une grande première dans l'histoire des Oscars. Pour la première fois en 89 ans d'existence, la prestigieuse remise de prix a sacré un acteur musulman lors de son édition 2017, qui s'est déroulée dans la nuit du 26 au 27 janvier au Dolby Theatre de Los Angeles. Mahershala Ali, acteur de 43 ans, a été sacré Meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation dans Moonlight : celle de Juan, un dealer cubain qui prend sous son aile un petit garçon maltraité par une mère toxicomane.



"Je veux remercier mes professeurs, tant d'excellents professeurs et une chose qu'ils n'ont pas arrêté de me dire constamment (...): ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos des personnages. Tu es un serviteur, tu es au service de ces histoires et de ces personnages et j'ai vraiment de la chance d'avoir eu cette opportunité", a déclaré le comédien dans son discours de remerciement. Une récompense qui sonne comme un double-symbole.

Cette grande première intervient après des semaines de polémique en réponse au décret anti-immigration de Donald Trump, qui refusait l'entrée sur le sol américain aux ressortissants de sept pays musulmans (un décret finalement suspendu par un juge fédéral). Mahershala Ali est par ailleurs récompensé un an après la controverse des #OscarsSoWhite : de nombreux internautes s'étaient indignés face à l'absence totale de diversité parmi les finaliste de l'édition 2016.