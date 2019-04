publié le 25/04/2019 à 10:38

L'Atlantique, le sable, les pins... Nous sommes toujours sur le Bassin d'Arcachon, dans le décor familier du premier volet, Les Petits mouchoirs. Et pourtant tout a changé dans la suite, Nous finirons ensemble, en salles le 1er mai 2019 : Max, interprété par François Cluzet, a décidé de mettre sa belle maison en vente.



Sa femme Véronique (Valérie Bonneton) et lui se sont séparés et il ne va pas fort. Alors, quand débarquent à l'improviste Marie (Marion Cotillard), Antoine (Laurent Lafitte), Éric (Gilles Lellouche), Vincent (Benoît Magimel) et tous les autres, la surprise est tout sauf bonne. Pendant deux heures, on découvre pourquoi cette bande à première vue inséparable a fini par s'éloigner, et comment tout ce qu'ils avaient mis sous leurs petits mouchoirs remonte inexorablement à la surface.

Guillaume Canet signe un film sans doute plus rugueux que le premier, une histoire intense illuminée de grands moments de rire, peuplée de personnages forts et attachants. Le tout dans une mise en scène ample et élégante. François Cluzet est impressionnant de densité, de colère et de tristesse au début du film : "C'est pas difficile parce que j'ai pris l'habitude de faire tout ce que Guillaume [Canet] me demande", s'amuse François Cluzet au micro de RTL.

> Nous Finirons Ensemble - Bande-annonce officielle

Plus le temps passe, moins on a de temps à perdre Guillaume Canet





Marion Cotillard interprète quant à elle Marie dans le film, une jeune femme franchement paumée, maman d'un petit garçon auquel elle accorde en apparence une attention toute relative. "On y retourne volontiers parce que ce n'est pas qu'une suite, c'est un film à part entière", répond-elle au micro de RTL avant d'ajouter : "Guillaume [Canet] fait des films très personnels et c'est pour ça que je m'identifie aussi bien."



La question de l'amitié est donc au cœur de Nous finirons ensemble avec cette idée qu'on peut-être profondément amis et voir ses relations se gâter ou changer : "Plus le temps passe, moins on a de temps à perdre et moins on a envie de raconter des conneries et des mensonges comme dans 'Les Petits mouchoirs'", répond Guillaume Canet.



Alors que le deuxième volet a mis dix années à éclore, doit-on se donner rendez-vous en 2029 pour un troisième épisode ? L'amitié, l'amour, le temps qui passe semblent être des sujets inépuisables : "Les gens sont devenus potes avec cette bande", explique avec une certaine émotion Guillaume Canet.

"Nous finirons ensemble", de Guillaume Canet Crédit : Trésor Films / EuropaCorp