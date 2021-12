Noël 2021 : Netflix, Amazon, Salto... Notre sélection des meilleurs films à voir en famille

Si vous n'en pouvez plus, chaque année, de revoir les classiques de Noël Maman, j'ai raté l'avion !, The Holiday, ou encore Le Grinch, cet article est fait pour vous. Netflix, Amazon Prime Video, MyCanal, Salto, Disney Plus... Les plateformes de streaming ont mis à jour leur catalogue pour vous proposer de quoi passer une bonne soirée télé en famille pendant ces fêtes de fin d'année.

Parce que les programmes de Noël à la télévision ne conviennent jamais à tout le monde, il est devenu plus facile de se tourner vers les plateformes de vidéo à la demande. Problème : elles se sont multipliées ces dernières années et il est parfois difficile de faire un choix entre Netflix, Amazon ou encore MyCanal, sans se ruiner.

Difficile encore de s'y retrouver dans la marée de programmes disponibles, temporairement ou non, sur telle ou telle plateforme. Alors RTL vous a simplifié la vie en sélectionnant, plateforme par plateforme, les meilleurs films à regarder en famille sur le canapé, pour ces fêtes de fin d'année.

Netflix

Sur Netflix en cette fin décembre, vous avez l'embarras du choix. La plateforme a mis en avant ses contenus spécial Noël avec comme d'habitude des grands classiques mais vous pourrez retrouver aussi des films d'animations comme Klaus, nominé aux Oscars, Les Cinq Légendes, Le Pôle Express...

Et d'autres films qui plairont à la famille comme Richie Rich, avec Macaulay Culkin, Le château ambulant, Mon voisin Totoro, Pitch Perfect et pour les enfants un peu plus grands, Ready Player One, Jumanji : Bienvenue dans la jungle, Mowgli : La Légende de la jungle et plusieurs opus des différentes saga Spider-Man.

Amazon Prime Video

Du côté d'Amazon Prime Video, certains blockbusters indémodables sont disponibles comme la trilogie du Seigneur des anneaux, ou la quadrilogie Hunger Games. Retrouvez l'histoire de l'ours Paddington pour se plonger dans l'univers londonien, où le film de Steven Spielberg Les Aventures De Tintin : Le Secret De La Licorne. La drôle d'aventure de Downsizing, avec Matt Damon plaira également aux familles, tout comme les comédies françaises Babysitting 1 et 2. Côté films d'animation, nous vous conseillons Le Lorax, Niko, le petit renne pour les plus petits ou encore Moi, moche et méchant.

Salto

La plateforme Salto lancée fin 2020 et fruit de l'alliance entre TF1, France Télévisions et M6, propose également une belle sélection de films familiaux pendant les fêtes avec par exemple l'intégralité de la saga Arthur et les minimoys ou encore quelques classiques de Louis de Funès. On a également sélectionné pour vous Billy Elliot, Le monde de Charlie, Gris le (pas si) grand méchant loup, et Le Royaume de Dawn. Sont également disponibles, une flopée de téléfilms de Noël et, même si on sort un peu de l'esprit familial, l'intégrale des 24 films de la saga James Bond, à noter tout de même...



Disney+

Disney+ est certainement la plateforme la plus adaptée pour toute la famille. On se tournera forcément en majorité vers l'animation, et c'est ce sur quoi mise la plateforme. Vous retrouverez tous les classiques de Disney, mais on retiendra ceux qui plairont à toute la famille pendant les Fêtes : Ratatouille, 1001 Pattes, Toy Story, Dinosaure, Là-Haut, La Reine des Neiges, Les Nouveaux Héros, Raiponce...



Et pour les plus grands, côté films on se tournera vers Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, Le Monde de Narnia, les 101 Dalmatiens, Eragon, Into the Woods ou encore les sagas Pirates des Caraïbes, Le Labyrinthe et La Nuit au musée.

MyCanal

On termine avec MyCanal, la plateforme de vidéo à la demande du groupe Canal+, qui dispose du Voyage du Dr Dolittle, avec Robert Downey Jr, Jumanji : Next Level, Le prince oublié avec Omar Sy, Un garçon nommé Noël, Forrest Gump, quelques Spider-Man également ou les saga Taxi, Scooby Doo et Divergente. L'interface de MyCanal propose un jumelage avec votre compte Disney+ pour avoir accès à tous les films de la plateforme, mais quelques films d'animations sont également disponibles si vous n'avez pas d'abonnement Disney+, comme Rio 1 et 2, Madagascar 2 et 3, Yakari, la grande aventure...